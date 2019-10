Dăncilă pune tunurile pe Ponta. „I s-au înmuiat genunchii foarte repede”

„Daca nu ar fi de ras, ar fi de plans. Pai eu am facut blat cu domnul Iohannis sa daram guvernul? Dansul a stat drepti in fata domnului Iohannis. Eu il inteleg pe domnul Ponta. Are o frustrare ca o femeie a fost mult mai puternica decat el. Cum a dat de o greutate, a cedat. Si-a dat demisia pe Facebook. I s-au inmuiat genunchii foarte repede si a plecat acasa. Indiferent de obstacolele pe care le-am avut, nu mi-am dezamagit colegii. Ca barbat de stat, cum se pretinde, nu dai dovada de lasitate. Iti lasi partidul si fugi acasa la primul lucru. Vii macar si vorbesti cu colegii, nu aflam toti de pe Facebook. Domnul Ponta efectiv a votat impotriva fostilor colegi. Dansul vorbeste de blat? Pai dansul face blat cu oricine”, a spus Dăncilă, la România TV.

Preşedintele PSD a mai susţinut că Pro România ar putea vota Guvernul Orban.

„Cine stie ce post vrea, poate comisar european… Daca i se ofera ceva ce ii convine, nu are principii, nici coloana vertebrala. In PSD nu exista persoana mai urata decat domnul Ponta. 10.000 de oameni la lansare l-au fluierat. Pentru noi domnul Ponta nu mai reprezinta o miza, nu mai e o peroana pe care sa o luam in serios. Domnul Ponta uraste PSD, il vrea destructurat. Domnul Ponta l-ar vrea pe Barna in turul 2. Imi asum cele spuse”, a mai adugăugat premierul demis .

