S-a decis urmașul lui Dragnea. Anunțul surprinzător făcut de Viorica Dăncilă. Breaking News

Premierul Viorica Dăncilă a stabilit principalele linii de acțiune ale PSD în perioada imediat următoare. Este foarte probabil ca Paul Stănescu să devină președintele executiv al PSD.





Viorica Dăncilă a declarat că va propune în CExN ca președintele executiv al PSD să fie Paul Stănescu, cel care s-a remarcat ca un adversar al lui Liviu Dragnea.

„Am avut întâlniri cu grupuri din PSD. Discuțiile s-au purtat pe rezultatele alegerilor. Am dispus să avem o analiză pentru a vedea unde am greșit și ce avem de reparat. Am discutat despre modul în care vom continua.

Funcția de președinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu. Am hotărât ca BPN să se întâlnească săptămânal, în fiecare zi de luni, iar CExN-ul să fie convocat lunar. La CExN trebuie să participe și miniștrii pentru a avea o coerență. Am discutat cu membrii Parlamentului și toți au dat un mesaj de unitate. Ei vor să menținem guvernarea și să revenim la mesajele pozitive. Este o perioadă dificilă pentru noi. Vrem să ne apropiem de cetățeni. Au participat toți deputații și toți senatorii, am ascultat punctul de vedere al fiecăruia. Acesta trebuie să fie modul în care trebuie să procedăm.

Eu consider că au fost prea multe discuții legate de Justiție. Atenția a căzut pe Justiție deși am realizat 73% din programul de guvernare. Trebuie să vorbim mai mult despre ce am realizat. Toți trebuie să ne asumăm această vină. Nu este ușor fără Liviu Dragnea, dar PSD va da dovadă de unitate și de putere de a merge mai departe. Dacă ne uităm și la celelalte partide, sunt destui oameni care au probleme penale. Situația asta nu e doar la PSD. Ideea asta a fost inoculată în ultima perioadă.

Voi lăsa Justiția să își spună cuvântul în problema evenimentelor din 10 august. Oamenii politici nu au de ce să-și dea cu părerea. PSD a luat act de rezultatul de la referendum. Vom hotărî în CExN dacă vom pune în practică aceste rezultate.”, a declarat Viorica Dăncilă.

