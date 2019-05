Dăncilă caută bani la nivel european: „Să găsim pârghii care să compenseze financiar costurile foarte ridicate”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că este necesară găsirea unor pârghii la nivel național și european pentru compesarea financiară a costurilor certificatelor de CO2.





„Am discutat cu conducerea Complexului (Complexul Energetic Oltenia - n.r.), cu liderii de sindicat, am ascultat opinia fiecăruia, am identificat principalele două probleme, acestea sunt legate de certificatele de CO2, altă problemă este legată de investiţii, o altă problemă este legată de faptul că media de vârstă este de 50 de ani şi că trebuie să aducem tineri care să ducă mai departe acest specific. (...) Pe lângă eforturile la nivel de Guvern, trebuie să facem eforturi şi la nivel european, se formează o nouă comisie, trebuie ca Ministerul Energiei să ia legătura cu viitorul comisar pentru energie astfel încât să găsim pârghii care să compenseze financiar costurile foarte ridicate ale certificatelor de CO2 şi, în acelaşi timp, sper că europarlamentarii, am convingerea de fapt, că europarlamentarii vor ridica această problemă şi pe amendamentele pe care le vor pune în cadrul comisiei de industrie, în cazul comisiei pe energie, vor putea să atenueze din costul într-adevăr foarte ridicat al certificatelor de CO2”, a spus Dăncilă după o întâlnire la Termocentrala Rovinari cu conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO).

Ea a afirmat că Guvernul are în plan să emită patru hotărâri în acest an pentru exproprieri.

„Avem deja două exproprieri în circuit, scoaterea din fond forestier, avem cele două în circuitul de avizare şi pe anul 2019 mai avem în plan încă patru hotărâri de Guvern pentru realizarea exproprierilor, deci şi acest aspect este o prioritate pentru Guvernul României”, a precizat premierul.

Viorica Dăncilă a mai menţionat că peste două săptămâni va face publice rezultatele unei verificări derulate de Corpul de control al primului-ministru în cadrul CEO, conform Agerpres.

