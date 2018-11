Dăncilă TRIMITE DEMISIA anului LA COTROCENI. Breaking news în PSD!

Viorica Dăncilă va trimite astăzi la Cotroceni, demisia lui Negresu, transmite Antena 3. Atribuţiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea şi gestionarea dosarelor CAG - Consiliul Afaceri Generale vor fi îndeplinite şi asigurate de un alt reprezentant al Guvernului, conform unei dispoziţii a premierului.





„Conform dispoziţiei prim-ministrului din şedinţa de Guvern din 09.11.2018, atribuţiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea şi gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participă miniştrii de Afaceri europene din statele membre) vor fi îndeplinite şi asigurate de acum încolo de un alt reprezentant al Guvernului. În acord cu instrucţiunile primite la nivel ministerial, toată documentaţia pregătită pentru buna reprezentare a intereselor României a fost deja înaintată celor desemnaţi să participe”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Afaceri Europene - MAE România.

Presa centrală a relatat sâmbătă că ministrul delegat pentru Afaceri europene, Victor Negrescu, şi-ar fi depus demisia din funcţie.

Întrebată, la un post de televiziune, dacă poate confirma această informaţie, Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, a precizat: "Din câte înţeleg, s-a produs această demisie a domnului Negrescu".

Duminică, Negrescu a făcut o serie de precizări pe Facebook legate de pregătirea preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.

„Cel mai important lucru este că tot procesul de pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul UE este în grafic atât pe dimensiunea politică, cât şi logistică. Totul este deja gata în măsura în care nu se doresc schimbări majore faţă de planurile aprobate de Guvernul României sau de consiliul interministerial privind Preşedinţia Consiliului UE prezidat de primul-ministru"” a susţinut el.

„Interesant este că acum două zile activitatea noastră era considerată ca fiind foarte bună, cu rezultate. Rămâne de analizat dacă atacarea cu agresivitate în presă, la doar câteva minute după ce un zvon a apărut miraculos pe surse, a unui coleg de Guvern şi de partid este normală şi o reală dovadă de colegialitate şi susţinere. Am spus-o încă din momentul în care am părăsit funcţia de europarlamentar pentru această responsabilitate: Nu am mize personale! Este o onoare pentru mine să reprezint România!”, a scris Negrescu.

El a subliniat că parcursul european al României trebuie să continue. „Vineri când am plecat de la birou am lăsat totul la zi şi pregătit pentru următoarea săptămână de lucru. Dorinţa mea este ca proiectul să aibă continuitate. (...) Şi benevol aş lucra pentru România la un proiect atât de important dacă se doreşte acest lucru”, a adăugat Victor Negrescu, potrivit Agerpres.

