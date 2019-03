Gata, s-au înțeles! Premierul Dăncilă și Timmermans au ajuns la un numitor comun. ALERTĂ în Justiție

Premierul Viorica Dăncilă și prim-vicepreşedintele CE Frans Timmerans au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește eventualele ordonanțe care vizează Justiția din România.





Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri că s-a convenit formarea unui grup de lucru cu specialiști din Guvernul României și ai Comisiei Europene, care să ajungă la un punct de vedere comun.

„Doamna prim-ministru şi domnul Timmermans au decis ca un grup de lucru din partea Guvernului României, cu un grup de lucru din partea Comisiei Europene, în mod instituţional, să se întâlnească şi să lucreze şi să ajungă la un punct de vedere comun pe aceste chestiuni. După ce se vor termina aceste chestiuni, doamna prim-ministru ne va prezenta care este puntul dumneaei de vedere şi care este calea de urmat şi calendarul”, a declarat Liviu Dragnea.

Prim-vicepreşedinte Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut un discurs critic, luni seară, la ceremonia în cadrul căreia a primit titlul de Doctor Honoris Causa al SNSPA. Frans Timmermans a vorbit despre statul de drept la ceremonie, lăsând să se înțeleagă că România se confruntă cu mari probleme în acest sens.

„Am zis foarte clar ca vreau sa discut cu Guvernul Romaniei despre toate recomandarile MCV si vom avea si o intalnire la nivel de experti. Vrem sa fim siguri ca putem face progrese in privinta statului de drept in Romania si vrem sa ne asiguram ca lupta impotriva coruptiei in Romania nu e abandonata. De la publicarea MCV nu am vazut dovezi, doar ignorare a recomandarilor UE din partea Romaniei si incercam sa gasim cea mai buna rezolvare. Nu voi specula pasii urmatori, fiecare tara e diferita, avem acest MCV sa rezolvam problemele pe care le identificam. Ne-am oferit de multe ori ca atunci când puneti la cale o legislatie noua sa veniti inainte sa ne sfatuim, asta e ce spun de fiecare data ca Romania sa nu mai faca pasi in directia gresit. Stiu ca e necesra transpunerea deciziilor CCR, dar la fel de important e sa nu faceti pasi inapoi in lupta impotriva coruptiei", a declarat Frans Timmermans la Bucuresti.

Gigi Becali a SPART 50 de milioane de euro dupa ce a iesit din PUSCARIE. Tocmai acum s-a aflat pe ce s-au dus BANII!

Pagina 1 din 1