„Am spus că sunt un om puternic. Numai un om puternic poate câştiga. PSD poate câştiga alegerile prezidenţiale. Când am venit la Palatul Victoria ştiam că va veni o zi când voi pleca”, a spus premierul Dăncilă

„Am să merg în toate organizaţiile din teritoriu şi am să găsesc trădătorii şi îi voi exclude din partid. Să se ducă în partidul lui Ponta, în partidul trădătorilor”, a mai spus Dăncilă.

„Ponta vrea să bage USR în turul doi. Asta este dorința lui! Niciodată acest partid nu a susținut un candidat din afara partidului. Primarii noștri nu se vor mobiliza decât pentru un om din partidul nostru. Nu știu ce interes are Ponta să aducă USR îmn turul doi. Trebuie să-l întrebați pe dânsul”, a subliniat premierul.

De asemenea, Viorica Dăncilă a decis să nu se ducă la consultările cu președintele Klaus Iohannis după moțiunea de cenzură de joi.

„De ce să mă duc la Cotroceni? Partidul meu a fost invitat ultimul. Vom vedea. Nu se duce partidul. Ca să mă duc la Cotroceni trebuia să avem un CEX. Eu sper ca nimeni din PSD să nu se ducă, să nu treacă peste această decizie. Nu avem mandat să ne ducem. Pentru ce să ne ducem la Cotroceni? Nu m-am consultat cu colegii, trebuie să avem un CEX, pe care îl avem mâine la ora 18:00. Nu putem să ne ducem fără un mandat al CEX.

Dacă vrem să dăm dovadă de verticalitate și că suntem puternici, mergem înainte, altfel, dacă vrem să luăm poziția ghiocelului, facem altceva. Asta, dacă nu există alți trădători. Dacă organizează un puci, să rămână cu puciul, pentru că trebuie să organizeze un puci”, a spus Viorica Dăncilă.

Despre plecarea de la Palatul Victoria, Viorica Dancilă a afirmat că o să reziste.

„Voi sta o lună şi jumătate după care o să văd ce pot face. Nu o să mă angajez la o firmă si apoi să nu mă duc la muncă. O să fac campanie la PSD. Aş vrea ca locul meu de muncă să fie la Cotroceni. Nu sunt un om sărac, dar nici un om foarte bogat”, a mai spus premierul Dăncilă

Viorica Dăncilă anunţă că nu renunţă nici la funcţia de preşedinte al PSD, nici la candidatura la alegerile prezidenţiale.

„Eu am fost numită prin congres, pot fi schimbată tot prin congres. Nu am voie să cedez. Eu am fost alături de acest partid când a trecut printr-o perioadă grea, după alegerile europarlamentare și condamnarea președintelui partidului. Am reușit să țîn acest partid unit, să ne organizăm din nou și în teritoriu și să mergem înainte. Că au mai rămas acum 2-3 și încearcă să destabilizeze acest partid… cred că vor fi puși la zid în interiorul partidului. Noi nu avem timp de dispute in interior. Trebuie să fim uniți”, a declarat Dăncilă

„Poate o să vă șochez cu ce vă spun acum. Dar și la Ministerul de Externe, Ramona Mănescu a lucrat împotriva premierului. Nu a stat absolut deloc alături de premier. Da, am susținut-o, dar cred că este momentul să spun adevărul. Am încercat să țin multe lucruri și să nu le scot în spațiul public pentru că nu am vrut să încarc efectiv opinia publică. Uitați că așa s-a întâmplat. Spre exemplu: Statele Unite ale Americii, a mers premierul, ministrul de Externe, mai mulți miniștri.

Doamna Mănescu nu a fost decât în prima zi cu premierul. În restul zilelor nici măcar nu a întrebat premierul României dacă trebuie să îl însoțească, dacă are nevoie de un punctaj… e vorba de atitudine. Pleacă, nu are memorandumul semnat de premier, dar pleacă… Am opt miniștri care nu sunt în Guvern. Dacă mai revocam încă doi… a trebuit să accept acest lucru pentru că imaginea de țară era mai importantă decât ceea ce s-a făcut împotriva mea”, a declarat Viorica Dăncilă în direct la România TV.

Parlamentul a adoptat joi moţiunea de cenzură cu 238 de voturi „pentru” dintre cele 242 valabil exprimate. În total au fost 245 de voturi. Au fost și 4 voturi împotriva demiterii, în contextul în care parlamentarii PSD au fost în sală dar nu au votat. Guvernul PSD este demis, dar rămâne deocamdată pe funcție ca interimar, până când Președintele Klaus Iohannis va convoca consultări cu partidele parlamentare și va desemna un alt premier care să formeze un nou Cabinet.

