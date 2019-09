Dana Rogoz susține că s-ar fi bucurat și mai tare de toate realizările vieții sale, dacă tatăl ei ar fi fost acum, lângă ea, și nu în împărăția cerurilor, după ce, acum câțiva ani a pierdut lupta cu leucemia. “Se întâmplă ca în zilele astea să-ţi dai seama că nu sunt toţi aproape, dar în acelaşi timp, chiar îl simt aproape într-un fel. Chiar dacă, eu nu cred neaparat în chestiile astea. Dar îl simt, e ceva ciudat. Mă gândesc la el. Şi acum, la premieră… Cum ar fi fost dacă era în sală? Ar fi fost mândru de mine? M-am tot gândit în ultima vreme. Astăzi este cea mai frumoasă aniversare din viaţa mea, chiar dacă el nu e, cumva… e”, a mărturisit Dana Rogoz la o emisiune tv.

Actița a mai povestit că suferă de o afecțiune a glandei tiroide și nu se ferește să povestească despre boala ei. ”Și asta contează (n.red. – în privința numărului de kilograme), sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii, deși, dimpotrivă, toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și de obicei atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”, a declarat Dana pentru viva.ro.

Te-ar putea interesa și: