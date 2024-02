Dana Budeanu, atac la influenceri și la Codin Maticiuc. ”N-au plătit nicio notă”

Dana Budeanu a reacționat vehement după ce Codin Maticiuc a făcut publică nota de plată de la festivalul din Dubai. Cert este că nu doar el a fost vizat de aceasta, ci și toți înfluencerii care au participat la eveniment.

„Toți starleții care au pus de la Ăntold Dubai n-au plătit nicio notă. Totul a fost moca pă postări! Tot! Adică s-a mers pă friptură și suc și așternut!”

A scris Dana Budeanu pe rețelele de socializare. Acest comentariu vine la câteva zile după ce fostul ”crai de Dorobanți”, Codin Maticiuc s-a văitat pe rețelele de socializare cu privire la nota de plată.

Dana Budeanu: ”Totul a fost moca pă postări”

‘‘A fost și cea mai grea noapte din punct de vedere financiar pentru că am plătit eu, personal, 8400 de euro. Nota nu e doar la mine pentru că am fost mai mulți la masă. Am fost eu, doi regizori de film, câteva cântărețe naționale și internaționale.

Mă rog, am fost mai mulți oameni la masa, va fi împărțită la toți, dar totuși 8400 de euro, cred că este un record pentru mine personal.‘‘ Cert este că din nota de plată reieșea cât de scumpe sunt până și băuturile răcoritoare. Ba chiar și o apă plată mică ajungea să coste peste 37 de lei.

Prețuri exorbitante făcute publice de Codin Maticiuc

Asta în contextul în care un suc de mere a costat peste 100 de lei. Iar o sticlă de vodkă apărea pe nota de plată ca valorând mai mult de o mie de euro. Iată însă că acest lucru nu a înduioșat-o deloc pe Dana Budeanu.

Creatoarea de modă este cunoscută în mediul online pentru opiniile pertinente legate de anumite subiecte. Pe de altă parte, opiniile acesteia s-au dovedit a avea corespondnet în realitate. Rămâne de văzut dacă și Codin Maticiuc va avea replică legat de afirmațiile Danei Budeanu.