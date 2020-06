De-a lungul incarcatei sale istorii, presa a primit multe supranume, de la “caine de paza al democratiei” la “a patra putere in stat”. Personal, consider ca mass-media independenta, care garanteaza libertatea de constiinta si pe cea de exprimare, reprezinta esenta libertatii in societatea contemporana.

La inceputul anilor 90, cand am infiintat un grup media, am asumat ca pentru a fi cu adevarat semnificativ, un proiect de presa trebuie sa indeplineasca cel putin doua conditii:

Sa fie realizat de profesionisti puternici si competenti. Sa se autosustina financiar, sa nu devina vulnerabil la presiuni externe.

Evenimentul Zilei a indeplinit constant aceste doua conditii si, de aceea, a ramas, timp de 28 de ani, un reper al presei romanesti.