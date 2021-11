Dan Vîlceanu: Zeci de reforme vor schimba România. Nu este o gaură la bugetul de pensii

Liberalul Dan Vîlceanu a vorbit, miercuri, la audierile miniștrilor din Cabinetul Ciucă despre importanța „reformelor care vor schimba România”. Propus de PNL pentru conducerea Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, deținând anterior Ministerul Finanțelor, Dan Vîlceanu a solicitat dezbateri, discuții și un dialog permanent între autoritățile politice astfel încât reformele să devină realitate.

„Este foarte important că avem aceste 64 de reforme”

Chiar dacă există o „întârziere mică” în ceea ce privește PNRR-ul, „ea poate fi recuperată”, a oferit asigurări Dan Vîlceanu.

„Dincolo de cei 29 de miliarde pe care îi vom putea lua prin PNRR, foarte important este că avem aceste 64 de reforme care vor schimba România, reforme uitate în cei 30 de ani de la Revoluție. Aș vrea să avem o dezbatere, să putem discuta, nu numai astăzi, dar și în viitor, ca dialogul nostru să fie permanent”, a transmis ministrul propus pentru portofoliul Investițiilor și Fondurilor Europene.

„Bugetul de pensii este o estimare pe care o facem la începutul anului”

Vîlceanu a mai spus la Parlament că nu vor exista niciun fel de probleme la plata salariilor şi a pensiilor sau a altor drepturi către cetăţenii români, precizând că vineri va avea loc o rectificare bugetară pentru asigurarea sumelor necesare în acest sens.

„Nu este o gaură la bugetul de pensii. În fiecare an există rectificări bugetare în luna noiembrie sau decembrie, dar anul acesta a fost un an special pentru că nu am avut un guvern cu puteri depline care să poată adopta ordonanţe de urgenţă. Bugetul de pensii este o estimare pe care o facem la începutul anului şi în fiecare an estimarea este ajustată la ultima rectificare bugetară astfel încât niciodată nu au fost probleme şi nici anul acesta nu vor fi probeleme.

Chiar ieri am avut o întâlnire cu viitorul ministru al Finanţelor, am discutat despre rectificare. Am simţit nevoia şi mi s-a părut normal să participe la această discuţie despre rectificare, pentru că este şi ministrul care va semna rectificarea. Şi aşa cum am declarat nu este nicio gaură”, a precizat Vîlceanu, la finalul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament , după ce a primit aviz favorabil pentru portofoliul de la MIPE.

„Vineri va fi adoptată rectificarea bugetară”

Întrebat dacă ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, minte în legătură cu lipsa banilor pentru pensii, el a răspuns că „doamna Turcan a făcut o declaraţie şi sunt convins că a făcut-o la supărare”.

„Vă repet în fiecare an toate aceste ajustări se fac la rectificarea bugetară care are loc de obicei în noiembrie sau începutul lui decembrie. Nu există o gaură, există o rectificare bugetară, care în condiţiile în care nu am fi avut această criza politică s-ar fi întâmplat deja şi nu aveam această discuţie.

Acestă discuţie există pentru că doamna Turcan a fost foarte supărată şi pentru că nu am putut face rectificarea bugetară nefiind un guvern cu puteri depline mai devreme, atâta tot. Vineri din câte ştiu va fi adoptată rectificarea bugetară şi nu vor exista niciun fel de probleme la plata salariilor şi a pensiilor sau a altor drepturi către cetăţenii români”, a adăugat acesta.