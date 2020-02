„Bursucul” a afirmat că echipa sa merita să câștige duelul din Gruia și este dezamăgit de faptul că „feroviarii” au fost egalați pe finalul partidei.

„Băieții au dat tot ce au avut mai bun. Au încercat să se autodepășească. Prima repriză a fost echilibrată. Ei au jucat cu cinci fundași. Știau că suntem buni cu Traore și Omrani. Am dat un gol meritat și după nu știu ce s-a întâmplat, am cedat fizic, băieții s-au retras. Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Am revăzut golul și acolo este o greșeală în lanț și sunt foarte supărat pentru acest gol primit. Meritam victoria, fanii și jucătorii meritau această victorie. Eu nu țin minte o ocazie clară a Sevillei.

Nu țin minte ca Arlauskis să fi avut vreo paradă și asta mă face să fiu dezamăgit și supărat. Mă așteptam ca Sevilla să aibă șapte ocazii. E frustrant să iei gol așa. Sunt supărat de rezultat, dar nu și de atitudinea băieților. Și dacă băteam, șansele cele mai mari le avea Sevilla. Nu are rost să mai vorbim de ce jucători avem noi și ce jucători au ei. Nu are rost să vorbim de valoare. E clar că ei erau favoriți. Cu Unirea Urziceni nu cred că am ajuns vreodată la poartă. Ne va fi foarte greu să facem un miracol, dar cu Celtic am făcut un meci mare în retur. E clar ca vor fi schimbari foarte multe pentru meciul cu Craiova. Ne așteaptă un meci greu în campionat”, a spus Dan Petrescu, la Digi Sport.

Returul dintre CFR Cluj și Sevilla se va juca joi, 27 februarie, de la ora 22:00, pe Stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan”.

