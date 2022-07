Dan Petrescu, gafă de zile mari la Supercupă. „Nu poți să faci așa ceva. Nu îți respecți nici adversarii, nici competiția”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a lipsit de la meciul din ultima rundă a play-off-ului, când FCSB s-a impus cu 3-1. Tehnicianul și-a motivat absența susținând că este bolnav.

Celebrul antrenor nu a fost prezent alături de echipă nici pe podium, atunci când Sepsi Sf. Gheorghe a fost premiată pentru prima Supercupă din istoria clubului. Gestul său nu a trecut neobservat, ba mai mult, a fost taxat dur.

„Nu poți să faci așa ceva dacă îți respecți adversarii, competiția. Uitați, toți cei din staff au fost, el nu!”, a declarat Eugen Neagoe, în studioul Orange Sport.

După ce a fost pus la zis, Dan Petrescu a venit cu explicații: „Am fost în vestiar, la baie, am vorbit puțin la telefon. Când am vrut să vin, mi-au zis că s-a terminat, că e rândul celor de la Sepsi. Am pierdut și medalie, și tot”.

Dan Petrescu explică eșecul de la Supercupa României

CFR Cluj nu a reușit să obțină Supercupa, deși echipa a avut un joc bun. La finalul meciului, Dan Petrescu s-a declarat dezamăgit și susține că finalurile nu se joacă, se câștigă. Tehnicianul a precizat că echipa sa a ajuns un joc bun în prima repriză.

„Finalele nu se joacă, se câștigă. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Trebuia să jucăm prost și să câștigăm, practic ne-am bătut singuri azi. În prima repriză trebuia să mai dăm 2, 3 -0, dar n-am reușit. Să iei gol la ultima fază, ne-a afectat foarte mult, i-a afectat foarte mult.

Meciul se îndrepta spre penalty-uri, noi aveam 10 cornere și ei nici unul și am făcut un corner pe care la antrenament nu l-am făcut. Mingile trebuie să ajungă în careu, dar aceea a ajuns și a ajuns în plasa noastră, deci practic ne-am bătut singuri.

Felicitări lui Bergodi, felicitări lui Sepsi.

Jucătorii care au intrat nu au jucat rău, nu cred că mai primeam gol dacă intram cu 1-0 la pauză.

Nu am mai luat medalie, pentru că am fost în vestiar la telefon și când am venit mi s-a spus că s-a terminat ceremonia”, a declarat Dan Petrescu.