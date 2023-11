Dan Negru negru se reinventează. Adio, Revelioane!

Dan Negru a declarat că vremea Revelioanelor TV a trecut și că românii nu se mai uită la televizor în seara de 31 decembrie. Prezentatorul a mai spus că a refuzat să facă și Revelionul la Sala Palatului, chiar dacă primea sume mari de bani.

„Vremea Revelioanelor TV a cam trecut. Încet-încet e ca în occident și la noi. Publicul are alte distracții în noaptea de Revelion, altele decât ecranele. 25 de ani de Revelioane am prezentat într-o țară care are de totul 100 de ani. Eu, din sfertul de secol cât are România, un sfert am făcut Revelioane. Mi-au propus să fac Revelionul lui Negru la Sala Palatului. Suma era frumușică. Nu m-am băgat. Uneori nu banii sunt răspunsul în viața”, a spus „Regele Audiențelor”.

Dan Negru se mută în online

Prezentatorul a mai spus că a început să se dezvolte în online pentru că majoritatea românilor își petrec timpul pe Internet. El a declarat că nu are o problemă să se adapteze la cerințele fanilor.

„Sunt dezvoltat în online pentru că am văzut că acolo au migrat mulți români dar am rămas conectat și pe TV. Am învățat să fiu versatil, să fac și emisiuni TV cu copii dar și emisiuni cu litere, și farse dar și Revelioane. Și, spre norocul meu, cu succes în audiențe. Pentru că online va fi tot mai mult caracterizat de schimbarea de la zi la zi, televiziunea trebuie să rămână clasică dacă vrea să fie alternativă. Așa că sunt liniștit. Sper doar să întâlnesc formatele care să mă reprezinte”, a spus Dan Negru.

Cum a rezistat atâția ani în televiziune

Regele audiențelor a explicat și cum a rezistat atâția ani în televiziune. Acesta consideră că marea problemă a posturilor TV este că își doresc să facă mereu lucuri noi și că schimbă vedetele pe bandă rulantă.

„Fiecare prezentator are propriul lui tratament. Televiziunile încearca mereu experimente noi.

E treaba lor să o facă deși piața TV mondială e clasică, se schimbă greu, online e cel dinamic. La noi e disperarea de “fețe noi” dar disperarea asta nu e a unor strategii rezultate de pe urma unor studii cum că asta vrea publicul. Aiurea. La noi e românește.

E strict decizia unor oameni, cu nume și prenume. De multe ori, televiziunile au pierdut bani mulți ascultându-i și încercând să facă mereu altceva”, a spus Dan Negru pentru Ciao.