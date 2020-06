În acest weekend prelungit, președintele USR, deputatul Dan Barna, a lăsat lupta politică și a revenit în sânul familiei, unde se ocupă e activități casnice. Într-o imagine însoțită de un mesaj, postate pe pagina persoanlă de Facebook, fostul candidat la Președinția României ne-a arătat cum prepară socata.

Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, deși este greu de crezut, precizăm că este vorba de o băutură de sezon, preparată prin fermentarea florilor de soc, cu care cei mai mulți dintre noi ne delectam în copilărie.

De altfel, în postarea sa, liderul USR, Dan Barna, ne aduce aminte exact de acele vremuri, în care băteam străzile în căutarea florilor de soc și le îndesam în pungile de plastic ca să avem materie primă pentru băutura preferată.

„La vremea aceasta a anului, una din bucuriile noastre, ale copiilor, era să găsim și să culegem flori mari de soc, (pe străzile cu case și grădini din Sibiul acelei vremi nici nu era foarte dificil) din care mama ne făcea o socată grozavă. În cele 4-5 zile cât stătea socata în borcanele de 10 litri, «să se facă», amușinam cu nerăbdare, și eu și frații mei, gustând pe discret, cu lingura în strecurătoare, ca să ne anunțăm părinții că: e gata!!!”, a povestit Dan Barna pe pagina de socializare.

El a dezvăluit simpatizanților și celor care îi urmăresc postările că a preluat rolul părinților, din copilărie și a preparat propria socată în borcane achiziționate de pe OLX.

„Zilele trecute, în spiritul de tip casnic al pandemiei, am căutat și am găsit pe olx borcanele în cauză și am «montat» o socată pe care am așteptat-o ca și când… Iar în această seară tocmai o tragem în sticle. Vă doresc tuturor un weekend frumos și o sărbătoare de Rusalii cu bucurie și Duh”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.