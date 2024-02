Cântărețul Dan Bălan împlinește 45 de ani. Mesajul dat de mama sa, Ludmila Bălan

Celebrul cântăreț Dan Bălan împlinește 45 de ani.

Mesaj pentru Dan Bălan de la mama sa

Cu această ocazie, mama artistului, Ludmila Bălan, la rândul ei celebră ca prezentatoare de televiziune, i-a transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

„La mulți ani, Dănuț!!! Dorința mea enorm de mare a fost… Și iată este!

Să-ți fie viața un nesfârșit concert – poveste! Te iubesc enorm, Dănuțelu!! Ești viața mea!!!”, a scris Ludmila Balan.

Dan Bălan, primul artist din Republica Moldova nominalizat la Grammy

Dan Bălan este cântăreț, compozitor, producător, instrumentist și textier.

În România, a devenit celebru datorită melodiilor cântate cu nu mai puțin celebra trupă O-Zone. Și care și-a câștigat notorietatea internațională cu piesa „Dragostea din tei” (cunoscută și ca „Numa numa song”)

De asemenea, deocamdată este singurul artist din Republica Moldova nominalizat pentru premiul Grammy. El a câștigat nominalizarea în calitate de co-autor al hitului „Live Your Life”, cântat de cântăreața americană Rihanna și rapper-ul T.I..

Dan Balan este unul dintre cântăreții incluși pe lista liderilor de opinie a căror prezență pe rețele de socializare este monitorizate de agenția rusă Roskomnadzor, cenzura de război a regimului lui Vladimir Putin.

Asta probabil după ce Dan Bălan a condamnat războiul din Ucraina, iar la 3 zile de la declanșarea invaziei Rusiei a scris un mesaj de susținere pe Instagram, în limba ucraineană.

Scandal cu ultimul concert de la Chișinău

Totul a început după spectacolul de Crăciun intitulat Christmas Magic. Atunci, Dan Bălan cânta pentru prima oară după 5 ani pe o scenă din Chișinău.

Dar în urma concertului, publicațiile de scandal din Republica Moldova l-au acuzat că ar fi apărut beat sau drogat la concert, deși mulți fani prezenți la spectacol au respins asemenea bârfe.

Au fost însă și oameni care i-au luat apărarea. „Cum te ard pe rug moldovenii, nu o face nimeni!

Eu, împreună cu prietenii mei, am fost duminică la concertul lui Bălan de la Arena Chișinău și scriu despre ceea ce-am văzut, am simțit și am trăit personal, dar nu o spun din auzite”, a scris Dorin Galben pe Facebook.