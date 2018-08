Scandalul violențelor din 10 august. Ce explicații au dat Dan, Arafat și Cazan la Parlament

Ministrul de Interne, Carmen Dan, șeful DSU, Raed Arafat, maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției în forță din Piața Victoriei, dar și fostul șef al Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș, au dat explicații, ieri, în cadrul Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, vizând gravele violențe din 10 august.





Reprezentanții opoziției au lansat acuzații acide, iar Carmen Dan a vorbit despre ce a făcut la Ministerul de Interne, în noaptea de 10-11 august, comițând o pleiadă de noi greșeli gramaticale.

Noaptea în Ministerul de Interne

Carmen Dan a reiterat faptul că a stat în biroul personal din cadrul ministerului pe timpul mitingului din 10 august, precizând că, iniţial, şi-a luat informaţiile din media.

„Iniţial, mi-am luat informaţiile de pe tv. (...) Am analizat tot ce s-a vehiculat în media şi aşa cum am spus mi-am întrerupt concediul şi am venit la sediul ministerului. Am stat în biroul meu în toată această perioadă. Tot ce am solicitat a fost să fiu informată. Am plecat în jurul orei 03.00 din minister, când colegii mei finalizaseră misiunea. Aveam deja teme sensibile de discutat, dispăruse o armă, aveam doi jandarmi bătuţi internaţi în spital şi mi s-a părut firesc ca eu să iau informaţii de la ei. Nu a fost o şedinţă operativă, a fost o şedință de informare, ocazie cu care eu am cerut un prim raport a doua zi. (...) Am raportul încheiat în urma misiunii din data de 10 august, însă aş prefera şi cred că este normal să încep prin a preciza care a fost rolul şi competenţa ministrului Carmen Dan în data de 10 august. Spun aceasta pentru că la întrebările tehnice este normal să răspundă specialiştii. De aceea Raed Arafat este lângă mine. La orice alte subiecte pe care le vom discuta pe baza raportului, am precizat că avem toată transparenţa cu condiţia să îndeplinim procedura legală”, a declarat Dan, la comisie.

„Gradul de agresivitate al celor care au forțat intrarea în Guvern”

Ea a ținut să specifice că nu s-a prezentat la Parlament în baza unei invitații oficiale. „Noi nu am venit la comisie în baza unei invitaţii oficiale. Noi am venit în ideea că poate astăzi vom avea cvorum şi noi vă vom putea expune aspectele pe care le consideraţi relevante. Eu nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă decideţi să solicitaţi şi prezenţa prefectului Capitalei. (...) Bineînţeles că, pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport, dar eu precizez că nu răspund la întrebările tehnice pentru că nu ministrul le-a coordonat. Aţi făcut referire la intervenţia deosebit de agresivă a jandarmilor. Mult mai multe lămuriri va aduce comandatul operaţiunii, însă eu am precizat că la nivelul MAI e deja o anchetă internă. Poate că o să ajungem să vorbim şi despre gradul de agresivitate al celor care au forţat intrarea în Guvern şi care au pus o presiune constantă pe jandarmi. Eu sper să ajungem şi în acel punct. Structurile de specialitatea au identificat 6 cazuri în care jandarmii au fost posibil autori ai unor fapte de natură penală”, a spus Dan.

10 jandarmi au comis fapte penale

Ministrul a anunțat că, până în prezent, au fost identificate şase cazuri „în care 10 jandarmi au fost semnalaţi ca autori ai unor fapte de natură penală”. „Ancheta internă a Jandarmeriei continuă. Structurile de specialitate au identificat şase cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalaţi ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este demersul legal pe care intenţionăm să îl ducem mai departe”, a afirmat ministrul.

Arafat nu găsește legături între gaz și moartea protestatarului

