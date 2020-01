Mulți au uitat cum a început anul 2019. Pasiunea mea pentru istorie mă face să nu pot trece cu vederea unele lucruri. Erau evenimente ale căror ecou venea din 2018. În pragul noului an apărea informația că într-o întâlnire informală cu ziariștii „Viorica Dăncilă s-a referit şi la ordonanţa de urgenţă privind aministia şi graţierea, despre care a reafirmat că nu se află pe masa ei de lucru, dar a precizat că nu va accepta un asemenea act normativ dacă el nu va fi iniţiat de ministrul Justiţiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ordonanţa de urgenţă privind Codurile penale, a mai spus premierul.” Radio România Actualități transmitea acestă știre, deci era mai mult decât oficială.

Această mică paranteză reprezenta finalul speranțelor puse de Liviu Dragnea în premierul teleormănean. Ce a urmat? O luptă surdă, în care Viorica Dăncilă făcea tot posibilul să câștige timp până la finalizarea procesului liderului PSD. În ianuarie părea că acest deznodământ era departe, dar în luna mai a devenit realitate. Și a deschis calea spre putere în interiorul partidului pentru Viorica Dăncilă. A urmat asumarea conducerii partidului, candidatura la prezidențiale, eșecul previzibil și intrarea în anonimat a celei care a fost doar un chibrit pentru cei care s-au distrat cu incendierea PSD.

În titlu îl marcam pe Liviu Dragnea ca fiind cel care a ținut în mână acest chibrit, numai că această imagine trebuie completată de ideea că cel mai important reproș care i se poate aduce fostului lideri PSD este legat de dezastruoasa gestiune a guvernării, din perspectiva alegerii oamenilor. PSD a ajuns în 2019 la fundul unui sac care nu mai poate fi umplut din cauza găurilor pe care le are.

Spuneam într-o emisiune televizată că am senzația că de fiecare dată când pleacă un lider din PSD îi ia locul unul și mai nepriceput. Acolo am folosit o expresie mai dură, dar am rafinat-o imediat.

La capitolul noutăți merită menționate aparițiile în alegerile prezidențiale a două comete politice: Mircea Diaconu, cu al lui Victor Ponta partid și Dan Barna, cu al său USR. O consistență care mi-a adus aminte de prof. Marius Chicoș Rostogan: „Conzistenția comeatii conzistă din materia cea mai faină din toate puncturile de vedere a senzurilor noastre; mutachis mutanghis, mai faină decât o beșică de săpun, mă rog!”.

Pe fundalul prăbușirii PSD, pierderea guvernării și victoria lui Klaus Iohannis și a PNL au devenit mai mult decât ușoare.

În zona mass-media a avut loc un moment istoric: ProTV a trecut de la americani la ruși! Adică de la CME la miliardarul ceh Keller. Mai multe AICI.

Din punct de vedere al temperaturii sociale două momente au fost definitorii. Serialul Las Fierbinți și Cazul Caracal. Două fenomene sociale la pol opus, dar care definesc imaginea unui stat care nu reușește să devină funcțional. Ca să nu mai zic eficient.

Nu pot să nu redau în încheiere dialogul din serialul ProTV care a făcut atâta audiență.

Prefectul: Avem nevoie de oameni suficient de dobitoci, că nouă ăştia ne trebuie. Ne trebuie oameni dobitoci şi loiali, îl picăm iar şi trebuie să alegem iar alţi oameni. Şi primul care mi-a venit în cap eşti chiar tu. Tu ai toate datele, ai fi perfect ca ministru al Transporturilor şi asta va fi propunerea mea în Comitetul Executiv. Dacă eşti cuminte şi îmi promiţi că nu-mi ieşi din vorbă, te susţin pentru postul ăsta până în pânzele albe şi 100% al tău.

Primarul: Să vă gândiţi dvs. la mine… m-aţi lăsat fără cuvinte. Vă promit că am să fac tot ce e posibil să ridic această ţară pe culmile…

