Dan Andronic este de părere că infectarea voluntară a politicianului cu noul coronavirus și apropierea față de Biserică și de IPS Teodosie reprezintă o „manevră de PR banală”.

Viorel Cataramă a anunțat lansarea Mișcării Patrioților Români. Exact ce l-am întrebat în emisiunea lui Victor Ciutacu și a negat. De fapt, tot circul legat de „infectarea” voluntară avea drept scop atragerea de publicitate gratuită. La fel, apropierea de Biserică și de IPS Teodosie. Mi se pare o manevră de PR banală, dar mă deranjează minciuna. Înțeleg că SOV este și el implicat. Dormiți liniștiți…🥳 P.S. M-a sunat Viorel Cataramă ca să-mi spună că nu are nici o treabă cu SOV, iar atunci când mi-a spus că nu lansează un partid nou a folosit un artificiu. Era vorba despre o alianță politică.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni a deschis un dosar penal pe numele lui Viorel Cataramă pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, după ce omul de afaceri a mers într-o comună din judeţul Ialomiţa pentru a se infecta cu noul coronavirus.

„În data de 08.05.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni a înregistrat un dosar penal având ca obiect infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 C.p. În fapt, în data de 08.05.2020, organul de cercetare penală din cadrul S.I.C. – I.P.J. Ialomiţa s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în data de 07.05.2020, o persoană de sex masculin (V.C.) s-a deplasat în comuna Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa şi s-a îmbrăţişat cu un bărbat bolnav de COVID-19”, a informat unitatea de Parchet.

Preşedintele Partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, s-a deplasat în comuna Bărbuleşti, unde zeci de persoane au fost infectate cu noul coronavirus.

„Am fost în localitatea Bărbuleşti din judeţul Ialomiţa, unde sunt peste 70 de cazuri de coronavirus. M-am îmbrăţişat cu mai mulţi cetăţeni de etnie romă, am socializat, după care m-am izolat acasă. Am ferma convingere că nu voi păţi nimic şi voi putea demonstra că falimentarea României şi suprimarea drepturilor şi libertăţilor noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovaţi vor trebui să răspundă mai devreme sau mai târziu! Am venit să discut cu oamenii şi să mă îmbrăţişez cu ei, deşi sunt suspecţi de coronavirus, deşi localitatea e carantinată, cu mare risc, aşa cum am spus cred că măsurile de ridicarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor şi de falimentare a economiei este o măsură greşită”, a scris Cataramă, pe Facebook.

Anterior, el a încercat să se interneze într-unul din spitalele ce tratează pacienţi cu COVID-19 din Bucureşti, însă a fost refuzat.