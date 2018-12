Cum arăta Dăncilă după ce a fost BĂTUTĂ în plină stradă de un POLITICIAN. Foto în articol

Duminică seată, la România Tv, Viorica Dăncilă a declarat că a avut parte și de momente dificile, de când este în politică. Premierul a povestit că, în perioada în care era europarlamentar, un fost consilier al Partidului Democrat a coborât din mașină și a lovit-o.





„Sunt de 23 de ani în politică. Sunt destul de mulți ani. Am avut și lucruri bune și lucruri rele. Am candidat la primărie. Nu a fost plăcut să pierd, dar în același timp mi-am felicitat adversarul pentru că a câștigat. Am avut momente neplăcute cu Opoziția. Moment în care s-au comportant violent”, a declarat Dăncilă.

Chestionată dacă situația a escaladat în jigniri sau îmbrânceli, premierul a replicat: „Da, un fost consilier al Partidului Democrat de atunci a coborât dintr-o mașină, m-a lovit. Eram europarlamentar. Sunt lucruri prin care am trecut. Am făcut această campanie și probabil de aceea urăsc atât de mult violența și fizică și verbală. Am trecut prin momente de genul acesta”.

Premierul a vorbit și despre provocările pe care le are ca premier, prima fiind aplicarea programului de guvernare, iar cea de-a doua de a nu dezamăgi femeile, având în vedere că este pentru prima oară când la șefia Guvernului este o femeie.

Sursă foto: Știri pe Surse

