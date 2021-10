Dacian Cioloș vrea să fie Președintele României! Influența Germaniei va fi înlocuită cu cea a Franței

Dacian Cioloș a câștigat președinția USR. L-a învins pe Dan Barna cu 50,9 la 40,1 din voturile membrilor de partid. O înfrângere dură pentru Dan Barna, care însă nu s-a dat bătut și a obținut majoritatea în Biroul Național al USR-PLUS, cu 14 mandate față de 8 mandate atribuite listei lui Dacian Cioloș. Echipa Darău – Coliban de la Brașov a obținut două mandate.

În funcțiile de vicepreședinți au fost aleși Cătălin Drulă (USR), Vlad Voiculescu (PLUS), Dan Barna (USR), Anca Dragu (PLUS), Ionut Moșteanu (USR), Allen Coliban (USR) și Claudiu Năsui (USR). Întrucât cei subliniați sunt oamenii lui Dacian Cioloș, cu două poziții de vicepreședinte din șapte, rezultă că situația nu este foarte roză pentru Vulpea de la Bruxelles.

Cum afectează acest rezultat visurile de mărire ale lui Dacian Cioloș?

Nu cred că se schimbă ceva în mod fundamental, iar Dacian Cioloș va fi candidatul Dreptei ce va intra în 2024 în turul din al alegerilor prezidențiale. O ambiție pe care acesta nu o mai ascunde, fiind subînțeleasă de toți cei care-l cunosc. Mai mult, oferta pe care a făcut-o liberalilor, de a pleca de la Bruxelles pentru poziția de ministru de Externe într-un guvern fără Florin Cîțu, are aceeași explicație: caută o trambulină care să-l țină conectat la politica europeană, dându-i un statut aparte pe plan intern. Iar postul de ministru de Externe este perfect pentru un asemenea plan.

Cum va reacționa președintele Klaus Iohannis la o asemenea idee, mai ales că Bogdan Aurescu, alături de Nicolae Ciucă (Apărare) și Lucian Pahonțu (SPP), face parte din garda fidelilor, este ușor de anticipat. România va avea nevoie de un guvern stabil după moțiunea de cenzură. Indiferent dacă aceasta trece sau nu. Iar dacă prețul care trebuie plătit este poziția de ministru de Externe, nu va avea încotro și va ceda.

Cine va fi prim-ministru? Nu prea mai are importanță…

Ce se va schimba în privința sferelor de influență?

Cândva, în 2018, scriam despre Dacian Cioloș:

„Plecat din funcția de președinte al Organizației de Tineret a PUNR direct la o bursă în Franța, Dacian Cioloș devine un favorit al administrațiilor prezidențiale din Hexagon. Este omul care primește susținerea directă a trei președinți ai Franței, Sarkozy, Hollande, Macron, în cariera sa, atât de bătător la ochi încât îți pui întrebarea dacă a depus vreun jurâmânt pe tricolor, iar în fundal se auzea Le Marseillesa”.

Aici băteam șaua ca să priceapă iapa! Dacian Cioloș este omul Franței! Celebra glumă spusă pe coridoarele dela Bruxelles în privința delegației române care numără doi membri mai puțin, unul fiind neamț (un traseist clasic – Siegfried Mureșan), altul francez (un adoptat – Dacian Cioloș) are savoarea ei. Dar este și adevărată…

În cazul unei victorii a lui Dacian Cioloș, Statele Unite ale Americii vor rămâne un partener important al României, dar locul Germaniei va fi luat de Franța. O revanșă istorică pe care francezii o așteaptă din primul mandat al lui Ion Iliescu, de pe vremea celebrului președinte Francoise Mitterand. Cu toate implicațiile economice, militare și culturale de rigoare.

Poate că vi se pare cam cinică o astfel de abordare, dar experiența mea de consultant politic îmi spune că așa se scrie istoria țărilor mici.

Mesajul lui Dacian Cioloș nu face altceva decât să confirme acest lucru:

”(…) Știu că rezultatul v-a luat pe mulți din voi prin surprindere. Nici eu nu prea mă așteptam, de asemenea, fiind împotriva oricărui calcul. De asemenea, a creat și o nouă realitate politică pentru grupul nostru, iar eu va trebui să renunț la funcția de președinte al grupului – o decizie deloc simplă după tot ceea ce am construit împreună, însă singura decizie posibilă. Voi rămâne parlamentar european, dar îmi voi dedica energia pentru a întări Renew Europe în România. Suntem într-un moment cheie, iar USR PLUS are acum oportunitatea să devină principala forță politică de centru-dreapta, reformistă, din România”.(…)