Dacian Cioloș în urma consultărilor de la Cotroceni: Suntem pregătiți de guvernare. Mingea este la președinte

Singurul partid care a propus un premier

“ USR are o propunere atât de program de măsuri imediate, pe care am avut ocazia să le dezvoltăm și prezentăm domnului președinte, cât și o propunere de premier, fiind gata să ne asumăm acest rol de conducere a statului. Domnul Președinte ne-a prezentat că nu a primit nicio altă propunere de premier și că ar părea că celelalte partide fug de această responsabilitate. Domnul Președinte a spus că va analiza această propunere pe care noi am făcut-o. În acest moment, mingea este la dânsul.

Președintele a spus că este surprins neplăcut că nu au existat discuții între partide. Noi i-am spus că am fost dispuși să discutăm cu colegii noștri de coaliție, dar de această dată cu o propunere foarte fermă privind măsurile care trebuie luate

Dacă domnul Președinte va face această propunere și va lua în considerare propunerea noastră, o să avem discuții începând de mâine cu partenerii noștri de coaliție. Noi am avut intenția de a avea o majoritate, acest semnal i l-am dat și președintelui PNL. Dacă urmăriți declarațiile noastre de la momentul depunerii moțiunii de cenzură și până acum noi am avut o abordare constantă și stabilă. USR este gata să intre la guvernare și să își asume și un premier. Mergem să căutăm soluții și decizii potențiale, nu doar negocieri de posturi.

În introducerea discuției, Iohannis a avut o mențiune legată de ceea ce a spus despre USR. I-am explicat că ceea ce s-a întâmplat a fost legat de faptul că nu am putut lucra cu decizii. România trebuie guvernată de un guvern care să își asume responsabilități imediate,” a declarat Dacian Cioloș în urma negocierilor cu Klaus Iohannis.

În urma negocierilor de dimineață de la Palatul Cotroceni, senatorii Partidului Național Liberal au fost convocați de Florin Cîțu la Vila Lac, pentru ora 18:00, unde vor fi luate decizii cruciale pentru partid.