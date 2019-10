Dacă Trump a descoperit adevărata conspirație cu Rusia?

„Impeachment” a ajuns al doilea nume al lui Trump. Nici un alt cuvânt nu a fost folosit mai mult cu referire la președintele american. Pe 20 ianuarie 2017, în chiar ziua învestirii sale, Washington Post titra: „The campaign to impeach Trump has begun” („Campania pentru a-l pune sub acuzare pe Trump a început”).