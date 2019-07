Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 26/07/2019 la ora 01:37:15(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2.7 pe scara Richter, la adancimea de 122km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(10km), Vălenii de Munte(29km), Întorsura Buzăului(34km), Slănic(34km), Urlați(41km).

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018.

„Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r. 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula.

Întrebat dacă se pot produce cutremure mai mari de 9 grade, Gheorghe Mărmureanu a oferit un răspuns afirmativ: „Bineînțeles. Se pot produce cutremure de 10 grade, de altfel au existat în istorie astfel de seisme.

Puțină lume știe că scara de intensitate a cutremurelor a fost stabilită după numărul de morți și de răniți. Acesta este criteriul. S-a observat că la un cutremur mai mare, să zicem de 7-8 grade, există mai multe victime, și tot așa”, potrivit romaniatv.net

Te-ar putea interesa și: