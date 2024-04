International New York, zguduit de un cutremur puternic. Traficul aerian, perturbat







Un cutremur de suprafaţă , cu magnitudinea de 4,8, s-a produs la o adâncime mică, de numai câţiva kilometri, a zguduit vineri, 5 aprilie, coasta de est a Statelor Unite. Seismul s-a simţindu-se puternic inclusiv la New York, relatează presa internațională.

Cutremur puternic la New York

Conform NBC News, mişcarea seismică a provocat zguduirea clădirilor şi a indus spaimă oamenilor atât în metropola New York, cât şi mai la nord, în Philadelphia, până la Boston.

Guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a declarat într-o postare pe X că statul şi-a activat centrul de operaţiuni de urgenţă şi a cerut populaţiei să nu sune la 911 decât dacă se confruntă cu o situaţie de urgenţă.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că seismul a fost resimţit în tot statul.

"Echipa mea evaluează impactul şi orice daune care ar fi putut apărea şi vom informa publicul pe parcursul zilei", a transmis guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, conform sursei citate.

Acesta este cel mai puternic seism din ultimi 40 de ani, în această zonă, unde cutremurele nu se înregisrează frecvent.

Nu sunt victime. Zboruri perturbate

Departamentul de Poliție din New York a anunțat că nu a primit deocamdată rapoarte despre pagube, dar sirenele au răsunat în întregul oraș. Mai multe aeroporturi de pe Coasta de Est au decis să oprească avioanele la sol până la dispariția oricărui risc pentru siguranța zborurilor, menționează Reuters.

Locuitori din New Jersey, Virginia și Philadelphia afirmă la rândul lor că au resimțit acest cutremur neobișnuit. Experții avertizează de mai mulți ani asupra riscului producerii unui cutremur în New York. Din punct de vedere statistic, New York este zguduit de un cutremur la fiecare 100 de ani, ultimul petrecându-se în 1884. Schimbările climatice din ultima perioadă au modificat structura terestră, spun geologii și meteorologii. Ei estimează că următoarea perioadă ar putea fi dominată de fenomene obișnuite, inclusiv cutremure puternice.