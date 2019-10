Conform paginademedia.ro se anunță plecări importante ale unor oameni grei din companie. Toți dețin funcții de conducere editorială în zona de digital, pe site-uri ale companiei Pro TV. concret, de la ȘtirilePro TV.ro pleacă Rocsana Mihaloni, content manager. Aceasta a renunțat la poziția pe care o deținea de la 1 octombrie. Lucra de aproape 12 ani în Pro TV, dintre care ultimii trei ani ca șef al site-ului ȘtirileProTV.ro.

Georgiana Dulgheru este editor of the day – EOD la ȘtirileProTV. Potrivit sursei citate, urmează să plece. Și ea are ani buni de Pro TV în spate: șase ani a coordonat site-urile sport.ro și procinema.ro, după care, în 2013, a devenit Editor of the Day.

Andi Badea, de asemenea editor, a plecat deja, în urmă cu câteva săptămâni. A lucrat în ProTv șapte ani și jumătate, la site, întâi ca editor, apoi ca EOD. Potrivit profilului de Linkedin, acum este Senior Internet Channel Administrator at OTP Bank.

Noul content manager ȘtirileProTV.ro este Victor Rotariu. De la Sport.ro, Marian Ghiță și el content manager și-a anunțat deja intenția de plecare. A lucrat în Pro TV aproape 12 ani. Vă reamintim că de la acest site a plecat, în urmă cu câteva săptămâni, și Sebastian Ujică. Era editor la site-ul de sport.

Acesta urmează să coordoneze un alt site de sport de pe piață – Eurosport.ro. Producător, comentator la Pro X și editor la Sport.ro, Dan Pavel a plecat de la Pro TV în urmă cu o lună.

