Vedeta de la Kanal D „prestează” în fața calculatorului activităţi care îi aduc câștigurile substanțiale, obținute într-un timp extrem de scurt.

Sexoasa șatenă, Alexandra, care, recent, a reușit să bage zâzanie între doi dintre masculii ce s-au perindat prin casa de la „Puterea Dragostei” și care, în timpul show-ului TV, i-a furat mințile tânărului Iancu Sterp, se pare că a fost atrasă de mirajul câștigurilor din domeniul videochatului.

este total lipsită de inhibiții și de orice fel de prejudecăți. Controversata concurentă este total lipsită de inhibiții și de orice fel de prejudecăți.

Pentru a-și spori încasările, tânăra nu se dă în lături de la nimic.

Tânăra de 22 de ani a ajuns să fie cunoscută în întreaga lume după ce a câștigat premiul pentru „Cel mai bun model de videochat al anului 2018”. Câștigă lunar 30.000$ și a șocat o lume întreagă prin gestul pe care l-a făcut. În două săptămâni lucrate, Alexandra a încasat nici mai mult nici mai puțin de 22.000$, pe care a ales să îi doneze integral unor case de copii din București.

„Mă îngrozește gândul că există copii care se culcă nemâncați. Mă îngrozește că există părinți care nu au cu ce să își trimită copiii la școală, sau, mai rău, care îi abandonează. Eu provin dintr-o familie modestă și întotdeauna am avut instinctul ăsta de a-i ajuta pe alții cu orice. Nu-mi place să vorbesc despre faptele bune pe care le fac și nu voiam să apară nicăieri faptul că am donat acești bani unor case de copii.

Am făcut-o pentru că așa am simțit, am s-o mai fac și îi îndemn pe toți să o facă. Măcar o dată pe lună, să facă un gest frumos. Putem schimba România asta, dacă ne schimbăm și noi mentalitatea”, a scris Alexandra pe contul său personal de Facebook, potrivit cancan.ro

Te-ar putea interesa și: