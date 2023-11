Cutremur în România: Strategii de Supraviețuire și Prevenție

Mișcările Plăcilor Tectonice: Majoritatea cutremurelor sunt rezultatul mișcărilor plăcilor tectonice. Aceste plăci se deplasează constant, dar foarte lent. Atunci când două plăci se ciocnesc, una dintre ele se scufundă sub cealaltă, un proces cunoscut sub numele de subducție, care duce la acumularea de tensiuni. În cele din urmă, aceste tensiuni sunt eliberate sub formă de energie seismică, rezultând un cutremur.