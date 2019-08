Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 27/08/2019 la ora 00:28:35(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Fagaras-Campulung, judetul Dambovita un cutremur cu magnitudinea 2.8 pe scara Richter, la adancimea de 31km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Fieni(12km), Pucioasa(17km), Sinaia(17km), Bușteni(21km), Comarnic(24km).

