Afirmaţia lui Manda a fost făcută în faţa preşedintelui PSD, Viorica Dăncilă şi a preşedintelui executiv, Eugen Teodorovici

„Îmi aduc aminte că la alegerile prezidenţiale trecute ne luptam nu cu sloganul PSD, cu sloganul Puie Monta şi, totuşi, cu sloganul Puie Monta împotriva noastră, am reuşit să fim judeţul numărul 1 în ţară, să avem peste 100.000 de voturi pentru Victor Ponta împotriva lui Klaus Iohannis, sigur că nu ne-a ajutat cu nimic pentru că a venit Clujul cu minus 220.000 de voturi. Eu cred că am greşit noi, cei de la Dolj, că nu am fost critici atunci când a fost nevoie la nivelul organizaţiei şi vă spun aici şi vă cer să fiţi alături de mine ca de aici încolo greşelile pe care le vedem la alte organizaţii judeţene, inclusiv în interiorul partidului, la nivel guvernamental sau de orice fel, să nu le mai tolerăm şi să fim şi noi critici, întâi în interiorul partidului şi dacă e nevoie să fim mai vocali decât atât, să o facem. Vă rog doamna preşedinte ca, de acum încolo, măcar de acum încolo, organizaţiile judeţene care nu reuşesc să aibă rezultatul scontat la alegeri să le dizolvăm şi să căutăm alţi lideri. (…) Poate dacă schimbăm avem o şansă să aducem nişte oameni mai pregătiţi, mai dedicaţi, mai orientaţi către cetăţeni şi poate că avem o şansă ca victoria pe care o aducem din Oltenia şi din sud şi nu numai, să nu fie în zadar aşa cum a fost la alte alegeri”, a spus Claudiu Manda, la Conferinţa PSD Dolj, potrivit agerpres.ro

