Curtea de Apel București rejudecă dosarul palmaresului FCSB – Steaua. Avocații lui Becali, nemulțumiți

Curtea de Apel București a început judecata în procesul dintre CSA Steaua și FCSB pentru palmares. Dosarul a revenit în instanță după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul celor de la FCSB și a decis rejudecarea speţei.

Luni, 18 septembrie 2023, s-a derulat primul termen din procesul de rejudecare, dintre CSA Steaua și FCSB. Judecătorii de la Curtea de Apel au anunțat că vor judeca situația palmaresului din 2003 până în 2017. Iar acest lucru i-a nemulțumit pe avocații FCSB, care au cerut recuzarea judecătorilor și, totodată, au părăsit sala de judecată.

„În pofida hotărârii ICCJ prin care s-a casat decizia Curții de Apel, completul din rejudecare a înțeles să stabilească rejudecarea doar pentru perioada 2003-2017. Aceasta deși cererea viza tot palmaresul istoric. După acest incident procesual, am înțeles să formulam recuzarea completului pentru ca, practic, s-a antepronunțat”, a explicat avocatul FCSB, Virgil Boglea.

Potrivit spuselor avocatului, în ciuda demersului de recuzare, judecătorii au dat cuvântul pe probe și au respins solicitările FCSB.

„Deși era un complet pentru care am cerut recuzarea, a dat totuși cuvântul și pe probe. Au respins tot! Adrese la FRF și LPF, actele câștigate de Asociația Salvați Steaua în instanță, orice element care servea la aflarea adevărului. Când am observat aceasta atitudine, am decis ca nu putem să ne judecam de formă și Asociația Salvați Steaua a părăsit ședința de judecată de astăzi”, a spus Virgil Boglea, avocatul celor de la FCSB, citat de GSP.