Dolarul american a scăzut în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,0631 lei, faţă de 4,0672 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a fost cotat de BNR 4,4918 lei, înregistrând o depreciere de la valoarea de 4,5001 lei anunţată anterior. Gramul de aur a fost cotat la 256,7054 lei, în apreciere comparativ cu valoarea stabilită în şedinţa precedentă, de 255,8289 lei.

„Leul a avut o anumită stabilitate”

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, declara, la sfârșitul săptămânii trecute, că leul a avut o anumită stabilitate în perioada care a trecut, cel puţin comparativ cu alte monede din regiune, dar instabilitatea politică nu are cum să ajute bunul mers al economiei.

„După cum am văzut în perioada care a trecut leul a avut o anumită stabilitate, atât cât se poate, repet această afirmaţie, în perioada dată. Nu au fost fluctuaţii mari. Cel puţin comparativ cu alte monede din regiune leul a fost extrem de consecvent în a evolua pe palierul acesta 4,82 – 4,84 în ciuda datelor care au venit legate de economie. Acest lucru are cel puţin două cauze. E evident că Banca Naţională are o rezervă valutară consistentă, ba chiar una care a atins un record în această perioadă, ceea ce descurajează orice speculaţie de curs.

În acelaşi timp, faptul că a existat o politică de reducere a dobânzilor graduală nu a influenţat valoarea cursului, iar pentru că am dat o anumită încredere în evoluţia şi în controlul situaţiei economice, atât cât poate o bancă naţională cât şi un guvern să o facă în condiţiile acestea. Nu vedem motive interne care să ducă la o altă evoluţie. Sigur că dacă pandemia va continua situaţia rămâne în continuare una care să evolueze în parametrii daţi. În cazul în care criza politică se va accentua sigur că acest lucru poate influenţa la rândul ei evoluţia economiei şi sigur că o influenţează”, a afirmat Dan Suciu.

„Economia se îndreaptă spre un făgaş de ieşire din situaţia cea mai dificilă”

Potrivit sursei citate, cele două constrângeri capabile să aducă elemente de necunoscut sunt evoluţia crizei economice şi evoluţia crizei politice.

„Economia se îndreaptă spre un făgaş de ieşire din situaţia cea mai dificilă, dar acesta este un proces foarte lent care are constrângerile lui în funcţie de cum vor reuşi companiile să depăşească momentele dificile şi vom vedea la începutul anului care este situaţia legată de evoluţia şomajului şi a împrumuturilor care au fost amânate la plată prin deciziile din ultima perioadă pentru începutul anului viitor. Acestea sunt alte două elemente care rămân sub semnul întrebării”, a spus Dan Suciu.