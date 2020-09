Un euro a fost calculat de Banca Naţională a României la 4,8583 lei, în creştere cu 0,0001 bani faţă de cotaţia precedentă de vineri când a fost de 4,8582 lei/euro.

De asemenea, dolarul s-a apreciat şi el faţă de leu, ajungând la 4,1224 lei, în creştere cu 2,52 bani (+0,62%), faţă de cotaţia anterioară, de 4,0972 lei/dolar.

Pe de altă parte, arată cifrele oficiale, cursul leu/franc a coborât cu 0,75 bani (-0,16%), până la o cotaţie de 4,5057 lei, comparativ cu cea anterioară, când un franc elveţian valora 4,5132 lei.

Nici cotația aurului nu a variat foarte mult, fiind mai aproape de cursul precedent. Gramul de aur s-a ieftinit, luni, cu 1,62 lei (-0,63%), ajungând la 255,7976 lei, de la 257,4245 lei.

Leul va bate pasul pe loc în următoarele 12 luni

Analiştii financiari estimează că deprecierea leului până la un curs mediu de 4,95 lei/euro în următoarele 12 luni, în timp ce rata anticipată a inflaţiei va înregistra o valoare medie de 2,7%, se arată într-un comunicat al Asociatiei CFA Society.

Datele colectate de CFA arată că, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analiştilor incluşi în sondajul lunar anticipează un curs de 4,90 lei/euro. “Aproximativ 95% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuală. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9022, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9582, in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8500 si 5,1500. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (august 2021/august 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,70%”, spun analiştii CFA.

Nici la capitolul indicatori economici și macroeconomici, lucrurile nu stau rău și asta duce la constanță și predictibilitate în cursul leu/euro.

“Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut, fata de luna anterioatra cu 2,2 puncte, pana la valoarea de 19,9 puncte, iar fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 36,5 puncte. Indicatorul anticipatiilor a scazut in luna iunie cu 4,6 puncte pana la valoarea de 35,6 puncte, iar fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 8,6 puncte”, explică analiştii CFA.