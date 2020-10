Potrivit datelor publicate vineri de BNR, la finalul acestei săptămâni euro a rămas constant, la valoarea atinsă joi de 4.8737 lei.

Dolarul american a crescut astăzi cu 0.01%, ajungând la valoarea de 4.1622 lei. Este pentru a patra oară consecutiv când dolarl înregistrează din nou o creștere în această săptămână. Francul elvețian a scăzut, ajungând la valoarea de 4,5483 lei. La fel și lira sterlină a scăzut, ajungând la la 5,3835 lei.

Românii preferă cardul

Pandemia i-a făcut pe români să0și schimbee comportamentul, șa că nu mai folosesc bani cash.

Numărul de tranzacţii cu cardul a crescut în ultimul an în România de la 353 de milioane, în trimestrul 2 din 2019, la 395 de milioane în aceeaşi perioadă a anului în curs, a afirmat, joi, Cosmin Vladimirescu, country manager Mastercard România.

„Pandemia a provocat o schimbare de comportament. Dar este singurul factor? Cu siguranţă, nu. Am ajuns aici prin multe eforturi şi cumva eforturile educaţionale şi investiţiile în tehnologie au făcut sens dintr-o perspectivă nouă. România a crescut constant şi chiar în ultimul an am văzut o creştere de peste 4%. BNR raporta în iunie 2019 un număr de 7,7 milioane de carduri în piaţă, carduri de debit şi credit, fără cele de masă.

În iunie 2020, numărul acestora a ajuns la 18,43 de milioane, ceea ce înseamnă o creştere de 4,16%, şi tot fără cardurile de masă. Astfel, a crescut şi utilizarea cardurilor. Dacă în trimestrul II 2019, BNR raporta cam 353 de milioane de tranzacţii de plată, în aceeaşi perioadă a acestui an numărul acestora a ajuns la 395 de milioane. Dacă adăugăm aici şi cardurile de masă, lucrurile arată chiar mult mai bine”, a declarat Vladimirescu.

Reprezentantul Mastercard a amintit de creşterea substanţială a numărului de utilizatori de plăţi online, dar şi de apetenţa românilor pentru instrumente noi de plată, precum „portofelul mobil” (mobile wallet).

„Nu este singurul lucru îmbucurător. Ce ne-a bucurat pe noi foarte mult este faptul că numărul de utilizatori de plăţi online în portofoliul Mastercard a crescut cu o treime faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Ponderea plăţilor online cu cardul Mastercard, în totalul plăţilor cu cardul, s-a dublat de la începutul anului. Vedem nişte creşteri fenomenale pe plăţile realizate prin soluţii de mobile wallet. În septembrie 2020, creşterea a fost de 145% faţă de februarie 2020. Cu siguranţă, pandemia a generat nenumărate schimbări în stilul de viaţă al românilor.

Sunt schimbări de comportament de consum, de preferinţă de plată, dar evoluţia aceasta spectaculoasă se datorează pe de o parte faptului că ne raportăm la o bază restrânsă de utilizatori, dar în primul rând au contat eforturile constante din partea noastră, a instituţiilor statului, a băncilor, a comercianţilor în privinţa educaţiei financiare şi a promovării plăţilor electronice. Peste asta s-a suprapus layer-ul tehnologic, am venit cu noi soluţii de plată, cum ar fi Apple Pay”, a menţionat şeful Mastecard România.