S-a dus vestea peste Ocean că Rich Girls a fost, este și luptă să rămână cel mai bun studio de videochat din lume, însă foarte multe tinere încă nu știu cum de a ajuns un studio din România la această performanță și de ce este prima și singura alegere a modelelor de top. În mod evident, este un succes dobândit în ani de competiție cu studiourile din întreaga lume, dar aceasta este și prima lecție pe care Rich le-o oferă tinerelor candidate: perseverența este cheia atunci când îți dorești să devii lider în cea mai bine plătită industrie a momentului.

Printre Rich Girls se numără și vedete care au renunțat la televiziune pentru a face videochat

Notorietatea studioului Rich a devenit mult mai pregnantă de la aflarea veștii că Larisa, una dintre concurentele care au participat la show-ul “Puterea Dragostei”, a revenit la vechea ei dragoste, videochatul, și prima sa rampă de lansare în carieră, studioul Rich Girls din București.

Și nu este singura persoană publică ce a pășit pragul studioului! În urmă cu scurt timp, chiar Loredana Chivu, o figură cunoscută în showbiz-ul românesc, a petrecut o zi alături de modele, oferindu-le sfaturi prețioase cu privire la carieră și frumusețe.

De ce aleg modelele Rich Girls pentru debutul în carieră?

Într-o piață atât de competitivă, Rich Girls reușește nu doar să se mențină în poziția de lider în videochat, ci să evolueze pentru a fi mereu cu un pas în fața concurenței. Obiectivul este unul îndrăzneț, însă, socotind după reușitele și performanțele obținute de-a lungul existenței, nu este greu să ne dăm seama că este doar o chestiune de timp, nu de capacitate.

Studioul de videochat Rich Girls le oferă modelelor cele mai bune condiții de muncă, iar de acest lucru s-au convins inclusiv jurații celor mai mari festivaluri de profil în cadrul cărora a obținut titlurile ce i-au adus renumele de cel mai bun studio de videochat din lume.

Rich Girls Studio îți asigură drumul spre succes prin:

Cele mai mari bonusuri de angajare

Rich Girls recompensează fidelitatea și recomandările prin bonusuri competitive ce pot depăși câteva sute de dolari. Spre exemplu, valoarea bonusului de angajare în videochat poate depasi suma de 3000$. De asemenea, ofera cele mai mari procente de pe piata, ajungand pana la 65%, procent care se traduce în mii de dolari. Sume mari sunt acordate și pentru bonusul de recomandare, valoarea acestuia putând varia între 200$ – 1000$.

Încasări de 10.000$ în doar 10 zile de activitate

Se spune că se fac bani mulți din videochat, însă niciun alt studio nu a oferit lămuriri precise cu privire la intervalul în care poți ajunge la aceste sume. Rich Girls, însă, a fost întotdeauna transparent cu privire la informațiile solicitate de modele, însă aceste sume nu sunt furnizate doar de studio, ci și de modelele de top care colaborează de ani buni cu acesta.

Studioul formează RICH GIRLS an de an, iar acest detaliu este ușor de sesizat doar aruncând o privire asupra stilului luxos de viață al acestora. Modelele fără experiență ajung să își cumpere în mai puțin de jumătate de an apartamentul, mașina sau hainele la care visau în timp ce femeile de vârsta lor încă se chinuie să își asigure traiul și ratele de la lună la lună.

Cel mai bun sistem de training & cea mai bună strategie de marketing

Rich Girls formează doar modele de Top, care ating performanța în scurt timp de la debutul în carieră. Titulatura de cel mai bun studio din lume devine mai mult decât o etichetă, arătând că Rich este o rampă de lansare în această industrie, studioul obținând ani la rând premii pentru “Cel mai bun sistem de training” și “Cele mai bune strategii de marketing.”

Cea mai bună strategie de marketing le ajută pe modele să obțină încasări de 16.000$ în doar 2 săptămâni, investind bugete enorme în promovarea modelelor. De asemenea, Rich este triplu câștigător al premiului pentru cel mai bun sistem de training, iar modelele beneficiază de programe intensive realizate cu sprijinul trainerilor de top europeni.

Facilități 100% gratuite pentru retenția modelelor de Top

Rich Girls știe că industria videochatului este extrem de ofertantă, astfel că este principalul competitor al studiourilor din București și din țară. De aceea, fiecare model care alege să își înceapă carieră aici este atras și păstrat chiar și după semnarea contractului de colaborare prin facilități de top pentru a arăta întotdeauna impecabil:

Servicii de înfrumusețare 100% gratuite

Modelele Rich Girls beneficiază de servicii gratuite de înfrumusețare chiar la sediul studioului. Acestea sunt tratate și răsfățate ca niște vedete de hair stiliști, makeup artiști și nail artiști și au la dispoziție un adevărat salon, dar și solar pentru a arăta întotdeauna glamorous. Modelele își pot înfrumuseța privirea prin extensii de gene aplicate de tehnicieni angajați exclusiv de Rich Girls Studios care stau la dispoziția lor.

Ședințe foto & video pentru portofoliul personal

Dincolo de job, modelele Rich Girls înțeleg un lucru foarte important în urma colaborării cu acest studio de videochat din București, anume acela că prezentul îți influențează viitorul. Pentru a le ajuts să își construiască un viitor fără griji și a-și contura o imagine bine marketizată, studioul Rich Girls le asigură modelelor ședințe foto și video pentru ca fiecare să aibă propriul portofoliu de prezentare ce le reprezintă ca modele glamour acum și în viitor.

Operații estetice la clinici medicale de LUX

Nu trebuie să fii perfectă pentru a deveni model de videochat, însă un criteriu esențial este ca tu să te simți bine în pielea ta. De aceea, Rich Girls sustine si ajuta modelele pentru a beneficia de operații estetice la clinici medicale de lux din București, frecventate, de altfel, de vedete autohtone. Pentru Rich Girls, cea mai bună investiție este cea în personal, Insight pe care l-a dobândit de-a lungul sutelor de colaborări cu modele de top.

De ce au nevoie modelele pentru a participa la “Centrul de Excelență în Training”?

După cum am menționat, Rich nu colaborează cu femei încadrate într-un tipar estetic, ci cu femei dornice să își construiască o carieră în acest domeniu, care dovedesc:

– Seriozitate;

– Punctualitate;

– Dorința de reușită;

– Cunoștințe de limba engleză – nivel conversațional;

– Responsabilitatea unui program bine stabilit – 8h / zi;

– Receptivitate cu privire la indicațiile oferite de Echipa de Training.

Succesul studioului Rich este răsunător, însă departe de a fi un model ușor de copiat de concurență. Perseverența, ambiția și spiritul de echipă sunt doar câteva dintre valorile care au propulsat studioul în optica industrei la nivel mondial, dar și principalele lecții pe care orice model de videochat ar trebuie să le învețe pentru a performa în domeniu. Rich Girls este un magnet pentru tinerele fără experiență și le ajută să transforme acest dezavantaj în cel mai puternic atuu prin traininguri intensive, operații estetice și servicii de înfrumusețare de top.

