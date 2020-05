Ioan Becali l-a atacat pe Cornel Dinu, după ce „Procurorul” a fost filmat înjurându-i înfiorător pe Ioan Andone, Dumitru Moraru și Gheorghe Mulțescu. Fostul impresar a declarat că Dinu este cunoscut pentru trădările sale și pentru atacurile sub centură pe care le lansează.

Mă aștept la orice de la Cornel Dinu. Filmare asta e nimic pe lângă ce a făcut el la viața lui. Asta e nimic pe lângă ce a spus. Ăsta este acel Cornel Dinu care vrăjește cu acele cuvinte frumoase și cu cultura lui. Ați văzut ce cultură are.

Asta (n.r. – înjurăturile lui Dinu) era de mine, pentru că nu am nici liceu. El are 2-3 facultăți! Asta e nimic pe lângă ce știu eu, e floare la ureche. E diavol, e Satana. I-a trădat pe toți. A vorbit urât și despre mine. Aș putea face 1.000 de cărți despre el! Hristo Stoichkov a vrut să îl dea în judecată. Eu i-am zis că nu are importanță, că e nimeni ca să îl dea în judecată.

Nu aveam nicio relație cu el. Ce era el la Dinamo? Era antrenor. Ce treabă aveam eu cu un antrenor? Nu credeți ce spune Dinu. Dacă nu își bagă mințile în cap și nu își închide gura aia spurcată, atunci eu mă angajez să spun lucruri care nu o să îi convină”, a spus Becali pentru prosport.ro.