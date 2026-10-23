Republica Moldova. Persoanele care comandă produse de pe platforme online din străinătate vor plăti TVA de 20% pentru bunurile cu o valoare de până la 150 de euro, începând cu 1 noiembrie. Măsura se aplică comenzilor efectuate de persoane fizice de la comercianți din afara țării. În plus, de la 1 ianuarie 2027, va fi introdusă o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere. Noile reguli au fost anunțate de Poșta Moldovei.

Astfel, cumpărătorii din Republica Moldova vor trebui să țină cont de costuri suplimentare atunci când comandă produse din străinătate. Taxele se vor aplica și în cazul coletelor care sunt ulterior returnate. Potrivit Poștei Moldovei, TVA-ul achitat nu va fi restituit. Aceeași regulă va fi valabilă și pentru taxa de gestionare, după introducerea acesteia.

TVA-ul va putea fi achitat în două moduri. Prima variantă este plata în momentul efectuării comenzii, prin intermediul platformei online sau al comerciantului, dacă această opțiune este disponibilă.

A doua variantă este plata la primirea coletului, în cazul în care taxa nu a fost achitată în avans. Prin urmare, cumpărătorii vor trebui să verifice condițiile de plată înainte de a finaliza comanda și să se asigure că știu dacă TVA-ul a fost inclus în suma achitată.

Pentru trimiterile care conțin bunuri cu o valoare mai mare de 150 de euro, vor continua să se aplice prevederile legislației vamale și fiscale în vigoare. În aceste cazuri, destinatarul va trebui să achite și taxele vamale aferente produselor, dacă acestea sunt datorate.

Poșta Moldovei oferă și un exemplu de calcul pentru a explica modul în care vor fi aplicate noile reguli.

Pentru un colet cu o valoare de 1.000 de lei, TVA-ul de 20% va reprezenta 200 de lei. Astfel, costul total va ajunge la 1.200 de lei.

De la 1 ianuarie 2027, suma va crește odată cu introducerea taxei de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere. În exemplul prezentat de instituție, cumpărătorul va achita în total 1.212 lei.

Calculul nu include eventualele taxe vamale care pot fi aplicate coletelor cu o valoare de peste 150 de euro.

Noile reguli nu vor afecta în același mod toate trimiterile poștale. Coletele expediate între persoane fizice, inclusiv cele care conțin cadouri, vor fi scutite de taxe dacă valoarea acestora este mai mică de 150 de euro și sunt respectate condițiile prevăzute de legislație.

Scutirea vizează, așadar, trimiterile între persoane fizice care îndeplinesc cerințele legale. Comenzile efectuate de la comercianți din străinătate intră însă sub incidența noilor reguli privind TVA-ul.

Pe lângă noile taxe, Poșta Moldovei le recomandă clienților să acorde atenție informațiilor completate în declarațiile vamale. Documentele CN 22 și CN 23 trebuie să conțină date exacte despre natura trimiterii, valoarea bunurilor, conținutul coletului și țara de origine.

Datele incomplete sau incorecte pot întârzia procesarea vamală și livrarea. Aceeași problemă poate apărea dacă informațiile declarate nu corespund conținutului real al coletului.

Instituția recomandă cumpărătorilor să verifice, atunci când plasează o comandă, dacă TVA-ul este achitat prin intermediul platformei sau al comerciantului ori dacă plata urmează să fie făcută la primirea trimiterii.

Datele Serviciului Vamal arată amploarea comerțului prin colete poștale în Republica Moldova. În 2025, în țară au ajuns din străinătate peste 11,2 milioane de colete.

Dintre acestea, aproape 70.000 au avut o valoare mai mare de 150 de euro. Pentru aceste trimiteri au fost achitate taxe de vămuire în valoare totală de aproximativ 1,1 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate.

Noile reguli vor introduce TVA pentru comenzile de până la 150 de euro începând cu 1 noiembrie, iar taxa de gestionare de 12 lei va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027.