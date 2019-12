El spune că va avea în cusul zilei de marți o întîlnire cu Vela cu care speră să colaboreze „pentru binele copiilor noștri cu rezultate concrete, dincolo de calcule politice”, pentru eradicarea clanurilor interlope și pentru înfiintarea Unității Centrale pentru Găsirea Persoanelor Dispărute.

„Ministrul de Interne imi copiaza ideile😉. NU este un lucru rau! Macar cu atat sa ne alegem dupa 4 luni de lupta nebuna cu un SISTEM infect. MAI a anuntat infiintarea Unitatii Centrale pentru Gasirea Persoanelor Disparute. Eu sper insa ca vor pune in practica TOATA ideea si propunerea inaintata de mine si argumentata temeninic pe data de 29 Iulie Ministrului de Interne si pe care o puteti citi atasata depusa la cabinetul Ministrului de Interne, PrimMinistrului, Presedintelui Romaniei, Procurorului General si CSM. In cazul MAI se poate citi clar solicitarea efectuarii de verificari cu privire la TOATE actele procedurale efectuate de politisti in toate cazurile de persoane disparute din anul 1990 pana astazi si eliminarea din sistem a celor care nu si-au facut datoria.

Adica exact ce a anuntat Vela. Am stabilit cu dansul o intalnire pentru marti in calitate de Presedinte CNMR si sper sa putem colabora. Campania si logica electorala nu au ce cauta aici. Iar eu si cei care ma sustin chiar am dus o lupta grea in aceste 4 luni cu clanurile interlope din calitatea de simplu cetatea cu instrumentele pe care le-am avut la indemana.

Asa ca fapt divers: ca tot era un destept ironic la vremea respectiva sa spuna ca TREMURA clanurile in fata lui Cumpanasu. Ironic desigur. Cu siguranta daca aveam puterea lor de atunci sau de acum nu tremurau ci erau ELIMINATE.

Dar salut totusi initiativa, astept sa aflu mai multe marti la intalnirea cu Vela si sper sa colaboram pentru binele copiilor nostri cu rezultate concrete, dincolo de calcule politice intr-un an electoral care sta sa inceapa.

#oromaniefaraviolenta

#oromaniefaraclanuri

#oromanieputernicasimoderna

#112vreausatraiesc”, a scris pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu.

