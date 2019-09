„BATAIE DE JOC LA RECONSTITUIRE: Astazi procurorii DIICOT au continuat mascarada! Au continuat sa il plimbe pe Dinca dupa pofta inimii. Ceea ce m-a revoltat si ma revolta insa ingrozitor atat pe mine cat si pe parintii Alexandrei este bataia de joc de „experiment/expertiza” din curtea lui Dinca privind presupusa ardere a corpului Alexandrei. Pt acest asa zis experiment acestia au folosit un manechin din poliester si niciunul din elementele descrise de Dinca pt ardere. NOI am cerut in scris altceva: efectuarea unui experiment in aceleasi conditii descrise de Dinca. Daca tot merg pe omor. Astazi procurorii si-au mai batut inca o data joc de familia noastra! „Reiteram solicitarea catre procurori de a face o expertiza asa cum trebuie!!! De a putea dovedi ca in acel recipient putea fi cu adevarat ars un corp uman, ca putea sa se atinga temperatura necesara, etc. Imi este jena de aceasta justitie”, scrie Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Luni, procurorii au adus înapoi în locuința presupusului criminal toate mobilele și obiectele care fuseseră ridicate pentru expertiză.

Anchetatorii vor încerca să verifice punct cu punct veridicitatea celor declarate de Dincă.

Mobilele și obiectele sunt necesare pentru că Dincă a pretins că cele două presupuse crime ar fi fost, de fapt, omoruri prin imprudență. Mai precis, el a spus că nu a intenționat să le ucidă pe fete, ci că doar le-a lovit, iar acestea au murit accidental, în cădere.

Dacă aceste declarații s-ar dovedi adevărate, încadrarea juridică a faptelor sale ar fi cu totul alta decât cea de omor deosebit de grav, și anume de lovituri cauzatoare de moarte, sau omor din culpă, fapte pentru care legea penală prevede pedepse mult mai mici.

