„Acum aproape un an Alexandra a fost sacrificata pentru „Interesul Național”.

TE căutăm în continuare, suflet minunat! Acest înger a trezit o națiune și scoate la suprafață în fiecare zi MIZERIA celor care dețin puterea‼️ Intr-un an de zile eu și familia mea am fost jigniți permanent, amenințați, denigrați, intimidați cu dosare fabricate. Însă nici o clipă nu am renunțat la EA‼️ Dacă nu era Alexandra și cu mine mult mai mulți români erau în continuare umiliți de stat, fetele tratate ca prostituate și fără CINEVA la care să apeleze‼️

Unii în loc să-și caute copiii se ocupă de jignirea mea și a celor care nu am încetat să luptăm ‼️”, scrie Alexandru Cumpănașu.

În urmă cu doar câteva săptămâni, magistraţii Tribunalului Olt au respins, în camera preliminară, cererile şi excepţiile ridicate în dosarul Caracal şi au constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriu de către parchet, respectiv DIICOT.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Olt, judecătorul Gabriel Arabelea, soluţia pronunţată miercuri poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Familiile Alexandrei Măceşanu şi Luizei Melencu au solicitat judecătorului de cameră preliminar, pe 20 mai, retrimiterea rechizitoriului la procurori,în vederea completării urmăririi penale, termenul pentru deliberare şi pronunţare fiind 3 iunie.

Solicitările şi excepţiile ridicate de părţile din dosar au fost respinse, miercuri, de către judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Olt.

Pe 15 ianuarie a fost înregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi din „cazul Caracal”, Gheorghe Dincă (pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol – două fapte, omor calificat – două fapte, profanare de cadavre – două fapte) şi Ştefan Risipiţeanu (pentru infracţiunea de viol).

Dincă este acuzat că le-a ucis pe cele două fete – Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu – în locuinţa sa din Caracal.

Cauza va fi judecată pe fond la Tribunalul Olt, cererea de strămutare formulată de părinţii Alexandrei Măceşanu fiind respinsă definitiv de Curtea de Apel Craiova.