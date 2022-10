Cum vrea Omar Hayssam să scape de închisoare. Demers judiciar de ultimă oră al sirianului

Practic, sirianul susține că la zilele effectuate deja în detenție ar trebui să se adauge 162 de zile de detenție si scăzute din pedeapsă pentru că și acestea pe care le-a petrecut la infirmerie s-au desfășurat ca și cele din detenție, drept urmare trebuie scăzute din pedeapsă, susțin avocații. Hayssam a fost încarcerat în 2013 pentru a ispăși pedeapsa de 24 de ani în dosarul jurnaliștilor răpiți în Irak, dar și în alte două dosare, aceasta fiind pedeapsa rezultată după contopire.

Cum vrea să scape de închisoare Omar Hayssam

Odată ce a împlinit 60 de ani, Hayssam poate cere eliberarea după ispășirea unei treimi din pedeapsă, acesta este și motivul pentru care trage și pentru cele 162 de zile care să-i fie scăzute din pedeapsă. În 2016, Hayssam a fost încarcerat la Penitenciarul Mărgineni, unde a fost închis pe secția destinată persoanelor ce prezintă grad sporit de risc pentru siguranța penitenciarului. Cu alte cuvinte, la maximă securitate, fiind închis singur în celulă, câte 23 de ore pe zi.

Ulterior, Hayssam a avut un comportament exemplar iar regimul de deținere a fost modificat de două ori în ultimii cinci ani, ajungând în prezent la regimul închis, un beneficiază de un regim de deținere mai uman.

”Ca notă preliminară, esențială soluționării legale a speței de față, s-a arătat că persoana privată de libertate a avut un comportament exemplar în penitenciar, nu a avut abateri și a primit mai multe recompense, aspecte ce au condus la schimbarea consecutivă a regimului de detenție în unul mai puțin sever pentru doi ani consecutiv, respectiv în anul 2019, când a fost exclus din categoria persoanelor ce prezintă grad sporit de risc pentru siguranța penitenciarului, iar în anul 2020 a fost încadrat din regimul de maximă siguranță la regim închis”, se arată într-o sentință a Judecătoriei Moreni.

Hayssam a mai precizat că a urmat toate cursurile de integrare socială, în plus a depus la dosar o scrisoare medicală din care rezultă că are diabet, tensiune arterială, etc.