În solicitarea formulată de avocații celor doi se susține că: : „Rechizitoriul nu descrie concret pretinsele fapte… Prezinta contradictii majore… Trimiterea in judecata a fost facuta pentru fapte fata de care nu a fost efectuata urmarirea penala… Organ necompetent”.

Potrivit Lumea Justiției, Ion Iliescu a fost trimis în judecată pentru presupuse infracțiuni împotriva umanității.

Reamintim că în acea perioadă Iosif Rus era comandantul Aviației militare

Completului de judecată condus de judecătoarea Florentina Dragomir, avocații celor doi au depus o cerere în care soliciă:

„- restituirea cauzei la parchet, având în vedere că rechizitoriul întocmit de către Secțiile Parchetelor Militare (SPM) ar fi nelegal întocmit;

– excluderea probelor nelegal administrate pe parcursul urmaririi penale;

– constatarea nelegalitatii rechizitoriului SPM, ca urmare a modului in care s-au efectuat si administrat probele, precum si a modului in care s-au efectuat actele de urmarire penala in cauza;

– constatarea nulitatii rechizitoriului SPM;

– constatarea tardivitatii privind solutionarea cauzei;

– constatarea neregularitatii rechizitoriului SPM

– rechizitoriul SPM prezinta contradictii majore („de natura a face imposibila stabilirea obiectului si limitelor judecatii”), tinand de prezentarea lantului cauzal al evenimentelor incepand din 22 decembrie 1989;

– trimiterea in judecata (cel putin in cazul lui Iliescu) a fost facuta pentru fapte pentru care nu a existat inceperea urmaririi penale sau punerea in miscare a actiunii penale (fapt ce i-a afectat fostului presedinte dreptul la aparare);

– neidentificarea victimelor (cel putin in ceea ce-l priveste pe Rus);

– tot in legatura cu Iosif Rus: existenta unei autoritati de lucru judecat cu privire la masacrul de la Otopeni din 23 decembrie 1989

– incadrarea juridica nelegala a faptelor;

– faptul ca Gheorghe Cosneanu (seful echipei de procurori militari) a confirmat rechizitoriul, chiar daca si el efectuase acte de urmarire penala; altfel spus, Cosneanu s-a verificat pe sine insusi”, se arată în solicitarea depusă judecătoarei Florentina Dragomir.

Următorul termen în proces a fost programat pentru 27 martie 2020

Lumea Justitiei a prezentat pe larg sesizările asociației „21 Decembrie 1989" în legătură cu această problemă

