Înainte cu 7 zile când românii sunt chemaţi la vot pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale, Viorica Dăncilă a spus că Iohannis întotdeauna a atacat pe cineva.

„Eu nu sunt în război cu nimeni și este regretabil să auzim că Klaus Iohannis este în război cu un partid politic. Că este în război cu oamenii pentru că în țară un președinte trebuie să aducă pacea și nu războiul. Klaus Iohanis a fost de fiecare dată în război cu cineva. Nu a trebuit să îi dea motive, dar de fiecare dată a trebuit să atace pe cineva. De fiecare dată a reușit să inducă în societatea românească foarte multă ură și foarte multă dezbinare. Cum să spui că ești în război cu un partid politic. El nu înțelege un lucru. Nu este liderul unui partid politic. Este președintele României. Trebuie să fie președintele tuturor românilor. Și a celor care îl iubesc și a celor care îl urăsc. Dar atitudinea pe care o are arată de fapt că el nu își înțelege rolul. Nu înțelege ce este scris în Constituția României, nu înțelege că români au nevoie de unitate nu de război permanent. Mai mult decât atât, abordarea lui Klaus Iohannis este abordarea unui om care vrea dezbinare în societate. Discurs extremist, discurs bazat pe ură. Ceea ce cred eu că nu se pliază pe realitatea din România. Avem nevoie de un președinte mediator, care să aducă echilibru, nu un președinte care este mereu în război cu cineva. Un președinte trebuie să spună mereu adevărul. Vedem un președinte care îi dezinformează pe români, îi minte pe români, le spune românilor că PSD a dus țara într-o direcție greșită, că am avut o guvernare eșuată. Păi guvernare eșuată înseamnă să ai a doua cea mai mare creștere economică din UE? Guvernare eșuată înseamnă să crești pensii, să crești salarii, să investești în comunitățile locale, să dai vouchere de vacanță? Așa cum se poate observa, un președinte care e învățat să distrugă, nu să construiască, nu poate ieși din asemenea abordare”, a spus Viorica Dăncilă

Întrebată dacă va merge la dezbaterea de marţi organizată de Iohannis, Viorica Dăncilă a spus că nu ştie sigur

„Nu știu încă – (n.r. dacă va merge peste Klaus Iohannis). Peste mine este important un singur lucru: trebuie să dăm dovadă de respect și responsabilitate, în orice stat al UE o dezbatere între candidații care intră în turul doi este necesară, este așteptată de toți cetățenii și refuzul reprezintă o sfidare la adresa românior. Dl Iohannis m-a jignit de fiecare dată că sunt nepregătită, această dezbatere ar arăta valoarea fiecăruia”, a spus Dăncilă

„Apropo de blaturi. Înainte toți spuneau că Viorica Dăncilă are blat cu Klaus Iohannis. Am văzut ce blat. Am văzut că într-un an și nouă luni am fost într-un război permanent cu Klaus Iohannis. Și nu faptul că am fost eu atacată. Faptul că a blocat legi în Parlamentul României, pentru omeni, faptul că mi-a blocat buna funcționare a Guvernului. Faptul că de fiecare dată a ieșit în spațiul public cu tot felul de minciuni. Am văzut în discursul lui Klaus Iohannis deranjul față de fake news. Că vine PSD cu dezinformări. Păi Klaus Iohannis este regele dezinformării în România. A ieșit de fiecare dată și a spus că nu sunt bani de pensii și salarii. De fiecare dată a fost o minciună. A ieșit și a jurat cu mâna pe Constituție că o va respecta, dar a călcat-o în picioare”, a precizat Viorica Dăncilă.

