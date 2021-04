ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele săptămâni, inclusiv pentru ziua de Florii (25 aprilie). Pentru începutul săptămânii se prevăd temperaturi cu valori de 20-22 grade Celsius. Cel mai cald va fi în Banat, Crişana, Oltenia și Muntenia.

Prognoza meteo în Banat

În intervalul 12 – 15 aprilie, vremea se va răci treptat, așa încât valorile termice vor ajunge mult mai scăzute decât cele normale în a doua decadă a lunii aprilie, cu medii ale maximelor de 7…8 grade şi ale minimelor de 1…2 grade. Încălzirea vremii din 16 – 19 aprilie va apropia

regimul termic de normalul perioadei prin valori medii ale temperaturilor maxime de 15…16 grade şi ale temperaturilor minime de 4…5 grade. Ulterior, până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, nu sunt estimate oscilaţii termice importante pe fondul răcoros al

vremii, astfel că se vor înregistra, în medie, maxime de 15…16 grade și minime de 5…6 grade. În intervalul 13-16 aprilie și în jurul datei de 19 aprilie va fi ridicată probabilitatea pentru ploi, mai ales averse, local însemnate cantitativ și trecător însoțite de descărcări electrice, iar în

celelalte zile ale intervalului celor două săptămâni, temporar vor fi ploi în general slabe.

Prognoza meteo în Crişana

Vremea se va răci treptat în intervalul 12 – 15 aprilie și se va ajunge la valori termice mult mai scăzute decât cele normale în a doua decadă a lunii aprilie, cu medii ale maximelor de 6…7 grade şi ale minimelor de 1…2 grade. Încălzirea vremii din 16 – 19 aprilie va apropia regimul

termic de normalul perioadei prin valori medii ale temperaturilor maxime de 15…16 grade şi ale temperaturilor minime de 3…5 grade. Până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză se estimează că vremea va fi răcoroasă, cu oscilaţii termice puțin importante de la o zi la alta, astfel că se vor înregistra, în medie, maxime de 15..16 grade și minime de 4…5 grade.

În intervalul 13-16 aprilie și în jurul datei de 20 aprilie va fi ridicată probabilitatea pentru ploi, mai ales averse, local însemnate cantitativ și trecător însoțite de descărcări electrice, iar în celelalte zile ale intervalului celor două săptămâni, temporar vor fi ploi în general slabe.

Prognoza meteo în Transilvania

În intervalul 12 – 15 aprilie, vremea se va răci treptat, așa încât valorile termice vor ajunge mult mai scăzute decât cele normale în a doua decadă a lunii aprilie, cu medii ale maximelor de 6…7 grade şi ale minimelor de -1…0 grade. Încălzirea vremii din 16 – 19 aprilie va apropia

regimul termic de normalul perioadei prin valori medii ale temperaturilor maxime de 14…15 grade şi ale temperaturilor minime de 1…2 grade. Ulterior, până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, nu sunt estimate oscilaţii termice importante pe fondul răcoros al

vremii, astfel că se vor înregistra, în medie, maxime de 13…15 grade și minime de 2…3 grade. Pe tot parcursul intervalului de prognoză, probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată.

Prognoza meteo în Maramureş

Vremea se va răci treptat în intervalul 13 – 15 aprilie și se va ajunge la valori termice mult mai scăzute decât cele normale în a doua decadă a lunii aprilie, cu medii ale valorilor termice diurne în jurul a 6 grade şi nocturne de 2…3 grade. Încălzirea vremii din 16 – 19 aprilie va apropia regimul termic de normalul perioadei prin valori medii ale temperaturilor maxime de 15…16 grade şi ale temperaturilor minime de 4…5 grade. Până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză se estimează că vremea va fi răcoroasă, cu oscilaţii termice puțin

importante de la o zi la alta, astfel că se vor înregistra, în medie, maxime de 15..16 grade și minime de 4…5 grade.

În intervalul 13-16 aprilie și în jurul datei de 20 aprilie va fi ridicată probabilitatea pentru precipitații, local mai însemnate cantitativ. În celelalte zile ale intervalului celor două săptămâni, temporar vor fi ploi în general slabe.

Prognoza meteo în Moldova

Vremea se va încălzi ușor în primele două zile ale intervalului, când media maximelor termice se va situa în jurul a 18…19 grade, apoi se va răci. Astfel, în perioada 14 – 17 aprilie, temperaturile diurne se vor situa în medie între 10 și 12 grade, valori cu mult sub cele normale.

Începând cu data de 18 aprilie, tendința temperaturilor va fi de creștere ușoară și treptată, media maximelor urmând să atingă valori de 14…15 grade în ultimele zile din cea de-a doua săptămână. Minimele termice nu vor avea variații semnificative și se vor situa în medie între 4 și 6 grade, exceptând prima noapte când acestea vor fi mai scăzute la medii de 2…3 grade.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a intervalului, dar pe arii mai extinse și în general moderat cantitativ în intervalul 14 – 16 aprilie.

Prognoza meteo în Dobrogea

Vremea va fi apropiată de regimul termic normal în primele două zile, când se vor înregistra temperaturi maxime medii de 14…15 grade, dar începând cu data de 14 aprilie va deveni mai rece decât în mod obișnuit, cu valori diurne în medie de 11…13 grade. Abia spre

finalul celei de-a doua săptămâni va fi posibilă o creștere a maximelor spre medii de 14…15 grade. Minimele termice nu vor avea variații semnificative și se vor situa în medie între 5 și 7 grade. Temporar va ploua în cea mai mare parte a intervalului, dar pe arii mai extinse și în general moderat cantitativ în data de 14 aprilie.

Prognoza meteo în Muntenia

Vremea se va încălzi ușor în primele două zile ale intervalului, când media temperaturilor maxime va fi de 18…20 de grade, apoi se va răci. Astfel, în perioada 14 – 16 aprilie, valorile diurne se vor situa în medie la 11…12 grade, cu mult sub cele normale. Începând cu data de 17

aprilie, tendința temperaturilor va fi de creștere ușoară și treptată, media maximelor urmând să atingă valori în jurul a 16 grade în ultimele zile din cea de-a doua săptămână. Minimele termice nu vor avea variații semnificative și se vor situa în medie între 3 și 6 grade.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a intervalului, dar pe arii mai extinse și în general moderat cantitativ în data de 14 aprilie.

Prognoza meteo în Oltenia

Vremea se va încălzi ușor în primele două zile ale intervalului, când media maximelor termice se va situa în jurul a 18 grade, apoi se va răci. Astfel, în perioada 14 – 16 aprilie, temperaturile diurne se vor situa în medie la 10…12 grade, valori mult sub cele normale.

Începând cu data de 17 aprilie, tendința temperaturilor va fi de creștere ușoară și treptată, media maximelor urmând să atingă valori de 16…17 grade spre finalul celei de-a doua săptămâni. Minimele termice nu vor avea variații semnificative și se vor situa în medie între 2 și

6 grade. Va ploua, în general moderat cantitativ în intervalul 13-14 aprilie și doar pe arii mai restrânse și slab în restul intervalului.

Prognoza meteo la munte

În primele două zile se vor înregistra temperaturi maxime medii de 9…10 grade, apoi vremea se va răci accentuat. Astfel, în perioada 14 – 16 aprilie, temperaturile diurne se vor situa în medie între 0 și 2 grade, valori cu mult sub cele normale. Începând cu data de 17 aprilie,

tendința temperaturilor va fi de creștere ușoară și treptată, media maximelor urmând să atingă valori în jurul a 6 grade la finalul celei de-a doua săptămâni. Minimele termice nu vor avea variații semnificativ și vor fi preponderent negative, cuprinse în medie între -4 și 0 grade.

Temporar vor fi precipitații slabe în cea mai mare parte a intervalului, mai ales sub formă de ploaie, exceptând intervalul 13 – 16 aprilie, când vor fi în general moderate cantitativ și predominant sub formă de ninsoare.

Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai

Pentru următoarele patru săptămâni, temperaturile se vor menţine normale perioadei, cu excepția ultimelor zile ale lunii aprilie și a primelor zile din mai (minivacanța de Paște și de 1 Mai), când va fi mai frig. Potrivit meteorologilor, precipitaţiile vor fi mai însemnate cantitativ în săptămâna 19 – 26 aprilie în vestul țării.