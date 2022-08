Cum va fi pedepsit Geoge Buhnici. Mesajul CNCD. „Și-a cerut scuze, a avut o atitudine corectă”

A doua audiere stabilită de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în cazul lui George Buhnici a avut loc pe 24 august. Influencerul încearcă să scape de pedeapsă, dar verdictul va fi în septembrie.

În urmă cu câteva săptămâni, influencerul a devenit extrem de controversat pentru că a criticat aspectul fizic al femeilor și și-a comparat soția cu o minoră. „Venim la mare că să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”, a declarat Buhnici pentru Antena Stars, completând: Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele”.

Ce se va întâmpla cu George Buhnici

George Buhnici a făcut o filmare în care își cerea scuze pentru afirmațiile făcute, dar a fost prea târziu. El și-a pierdut peste 200.000 de urmăritori pe Facebook, cel puțin un contract de imagine și intrase în vizorul CNCD pentru declarații discriminatoare la adresa femeilor. La primele audieri la care a fost convocat la CNCD, în iulie, Buhnici nu s-a prezentat – avocata să a cerut un nou termen, afirmând că „a suferit consecințe grave” după declarații -, dar a fost prezent la cele programate pe 24 august.

„De data aceasta s-a prezentat. Discuțiile au durat aproximativ 30 de minute, iar George Buhnici și-a cerut scuze, ne-a spus că a primit amenințări cu moartea atât el, cât și soția lui. A avut o atitudine corectă la audieri”, au explicat surse din cadrul CNCD pentru Libertatea.

Cu toate astea, Buhnici își va afla pedeapsa la începutul lunii septembrie. El va fi absolvit, dacă CNCD constată că nu a fost discriminare. În caz contrar, influencerul poate fi amendat cu o sumă cuprinsă între 2.000 de lei – 100.000 de lei sau poate primi doar un avertisment.