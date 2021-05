22,23 mai

Cum trebuie folosit un horoscop personal. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 22 mai s-au născut Richard Wagner, Sir Laurence Olivier, Sir Arthur Conan Doyle, Charles Aznavour, Răzvan Theodorescu, Constantin Rauţchi, Florea Dumitrache, I.C. Chiţimia, Octav Grigorescu. Pe 23 mai s-au născut Carl von Linne, Franz Anton Mesmer, Robert Moog, Joan Collins, Anatoli Karpov, Garabet Ibrăileanu,Lucian Mureșan, Gabriel Liiceanu, Dimitrie Leonida, Mihail Konteschweller, Vladimir Streinu, Irina Odăgescu-Țuțuianu.

În calendarul creștin-ortodox, pe 22 mai, sunt Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic, Vasilic şi Marcel, iar pe 23 mai sunt Sfinţii: Mihail Mărturisitorul şi Maria lui Cleopa. Nimic în „Kalendar”!

Tradiţional, în „Gromovnicul lui Heraklie împărat” se arată că „de intră Soarele în zodia Geamăn, nimic nu se mai pune în pământ, că se usucă şi se face galben ca aurul lui Midas!”

Midas a fost, spune legenda, un preaputernic rege din Creta, un rege minoic. Făcând un mare serviciu zeilor a cerut ca răsplată ca orice atinge să se transforme în aur. Zeii faceau pe plac muritorilor, în acele timpuri! La început atât el cât şi supuşii lui au fost bucuroşi nevoie mare… sărăcia nu mai exista pentru ei! Aşa că au organizat un ospăţ mare. Dar, vai, orice atingea regele Midas, mâncare, fructe, vin, apă… se transforma în aur! La început toată lumea a râs, dar după o săptămână regele murea de sete şi de foame! Cu ultimile puteri a invocat zeii ca să-i ia înapoi darul lor. Zis şi făcut, dar zeii au transformat şi toate obiectele de aur în ceea ce fuseseră mai înainte. Minoicii au rămas mai săraci decât fuseseră pentru că pierduseră pentru totdeauna oportunitatea ca să devină bogaţi. Atenţie, deci, la ce vă doriţi!

Acum poate că înţelegeţi, domniile voastre, de ce tot ce se pune în pământ după 22 mai este ca aurul lui Midas!

Pe drept cuvânt mulţi dintre domniile voastre întreabă diferite lucruri despre astrologie. Este normal, nu aţi învăţat nimic despre cunoaşterea astrologică în şcoală, nici în liceu şi cu atât mai puţin în universitate. Iar ceea ce vedeți la tv, NU prea este astrologie! Sau… nu s-au spus lucruri pozitive, pentru că peste şaizeci de ani de dictatură și aproape treizeci de ani de compromitere intenționată și a astrologiei, înţepenesc gândirea în forma dorită de tirani! Este uşor să condamni şi să respingi ceea ce nu înţelegi, sau pare a fi o șarlatanie!

Una dintre întrebările puse de domniile voastre, dintre cele mai des întâlnite în corespondenţa mea este: „Cum se face un horoscop?”

Un horoscop cinstit se face greu. Foarte greu! Este ca şi când ai fi un medic, un doctor, şi ai încerca să pui un diagnostic la milioane de oameni odată! Mă refer la horoscopul pe zodii, din media.

Tehnic, se începe cu harta astrală, la pozițiile planetelor la un moment dat, proiectate pe planul eclipticii. Eu mă voi referi la horoscopul pe zodii zilnic, cel la care trudesc şi pe care vi-l ofer din toată inima, sperând că sfaturile mele vă ajută să luaţi deciziile corecte, vă îmbunătățesc calitatea vieții. Pentru că vechiul principiu antic spune: „Astrele arată, nu obligă!”. Soarta este în mâinile domniilor voastre, nu în zodii! Astrologia studiază timpul. Astrologia studiază caracterele oamenilor. Astrologia studiază evenimente care se repetă la aceeaşi conjunctură cosmică.

Cu toate că, citind recent două studii de fizică modernă, nu aș mai fii la fel de sigur în ceea ce preivește caracterul nedeterminist al astrologiei. Ei bine, să nu complicăm inutil. Eu fac, cu ajutorul programului „Expert Astrologer”, primit de la Sirius Academy, două hărţi astrale pentru fiecare zi: una pentru ora zece dimineaţa (uneori iau ora 12, este mai ușor, se găsesc pozițiile și în efemeride) şi cea de a doua pentru ora şase seara. Şi consider fiecare zodie, pe rând, dimineaţa şi seara, zodia respectivă fiind sediul primei case. Într-o zi aspectele şi conjuncturile nu se schimbă foarte mult, fundamental. Dar, totuşi, Luna şi planetele rapide pot determina, uneori, alte aspecte seara, decât dimineaţa.

Apoi începe partea de interpretare. Conform celor stabilite de Academia „Sirius” şi Asociaţia Internaţională a Astrologilor Profesionişti, pentru horoscopul pe zodii se iau în consideraţie doar poziţia planetelor în zodii şi în case, mai ales aspectele dintre planete, conjuncțiile dintre planete şi conjuncţiile precise cu stelele fixe. Aceasta pentru a oferi nivelul necesar de general şi impersonal.

Asteroizii, Chiron, Ceres, corpuri cerești imaginare, inexistente, gen Luna Neagră şi Polurile Lunii, ca şi alte asemenea instrumente de lucru, majoritatea discutabile, inexistente în astrologia clasică, eclipsele totale, sau parţiale şi alte fenomene astronomice invizibile în locul respectiv se pot lua în calcul doar la întocmirea unui horoscop nativ personalizat, singular. Adică la horoscopul nativ al unei singure persoane. Personal nu folosesc aceste „instrumente”. De ce să foloseşti câţiva asteroizi şi nu pe toţi? Sau, corpuri cereşti inexistente? Timp de șase mii de ani nu s-au folosit aceste ”erezii moderne” care aparțin astrologiei ezoterice și slavă Domnului, astrologia a funcționat foarte bine! Atunci, în antichitate, astrologia a avut cele mai bune rezultate.

Bine aţi observat că există o mare deosebire între diferitele horoscoape care apar, prin ziare, reviste, online, sau la tv. Unele, chiar, se contrazic!

Revin la comparaţia cu doctorul care pune un diagnostic. Unii doctori sunt buni, inspiraţi, alţii îşi omoară pacientul! Un diagnostic corect este foarte greu de pus. Vezi Dr. House! Apoi posibilitatea de interpretare este foarte mare. Un astrolog onest și inteligent îşi reglează discursul, sfaturile, în funcţie de segmentul de populaţie căruia i se adresează. Una este să scrii horoscopul pentru un tabloid, altă pentru o revistă de femei şi alta pentru un ziar serios. Un astrolog profesionist îşi pune problema segmentului de public cărui i se adresează, națiunea respectivă, locul geografic. Nu există horoscoape „generale„, un horoscop făcut pentru Australia nu se poate aplica în Canada, de exemplu. Apoi predicţiile variază foarte mult în în funcţie de pregătirea, cunoştiinţele enciclopedice, caracterul, vârsta, experienţa, religia, erudiţia, inteligenţa, umorul astrologului.

Sigur că fiecare astrolog de la tv încearcă să capteze atenția publicului, să obțină mai mulți clienți. Cerere și ofertă. Cei care oferă servicii, adică fac horoscoape personale, native. Eu nu fac așa ceva și de aceea am obiectivitatea și dreptul, nefiind în concurență cu nimeni, să spun mereu adevărul, chiar dacă nu face plăcere unora. Există multă șarlatanie și impostură pe piața astrologiei din România ca și de aiurea, o prosteală generală. Încep să dau dreptate lui Carol al II-lea și apoi comuniștilor, când au interzis așa ceva!

Personal folosesc astrologia creştină a cardinalului Pierre D’Ailly, adică zodiacul tropic, casele egale. Interpretarea după cheile Papei Urban, planete, zodii, case, aspecte mai ales, conjuncțiile sunt foarte importante, în special Marele Conjuncții dintre Jupiter și Saturn, stele fixe la conjuncţie precisă cu planetele. Restul, nu! Cred că acest fel de astrologie se potriveşte marelui public din Europa, majoritar creştin, este și părerea celor de la Specola Vaticana.

Dar voi mai reveni asupra subiectului, răspunzând şi la alte întrebări ale domniilor voastre despre pasiunea mea, astrologia – acum puteţi consulta horoscopul meu pe zodii întocmit după cum am arătat mai sus. Vă spun toate aceste pentru că întotdeauna am avut încredere în medicul, doctorul în medicină, care explică deschis şi corect ce face şi de ce face aşa. Puteţi să aveţi încredere în mine și eu vă explic ce și de ce fac, ceea ce fac!

O să vă mai spun un singur lucru, un fel de secret personal, de ce este bine să-ți faci horoscopul nativ. V-am spus că am fost la Paris, din octombrie 1969 și până în martie 1971, un accident teribil, numai acolo mi-au salvat viața. M-am refăcut ca prin minune, dar am rămas sub observație medicală. M-am imprietenit cu mai mulți tineri parizieni. M-am îndrăgostit de o fată, o cântăreață, o blondă superbă – și ea de mine, ba chiar am aflat, mult mai târziu, că ea pregătise verighetele. Ne-am dus la o astroloagă, la mare modă pe atunci, Madame Soleil. Așa o chema, nu era un pseudonim, o chema Germaine Soleil. Veronique, iubita mea de atunci, a plătit nu știu câte mii de franci, dar nu conta, familia ei era foarte bogată. Madame Soleil i-a spus să nu-și facă proiecte de viață cu mine, că sunt un fost legionnaire, că aventura și primejdiile mă caută, și, că, dacă trăiesc și ies din două războaie, NU o să apuc 68 de ani, o să mă săvârșesc din această viață prin fier, o să mor de cuțit. Ieri, de Sf. Împărați, am împlinit 71 de ani, mulțumesc mult tuturor pentru urări și vorbele bune, atât pentru ziua de naștere, cât și de onomastică, este în aceiași zi. Da, am trecut prin două războaie, departe, bătălii care nu au fost ale mele, dar le-am îndurat cu onoare, pentru numele bun al României. Știind de prognoza Madamei Soleil nu m-am lăsat operat în luna aprilie 2018, aveam un diagnostic fără multe speranțe. Dar nu, am refuzat operația, în scris. Probabil că mi-am salvat viața. Doar era vorba de un cuțit, un bisturiu chirurgical, înainte de a împlini 68 de ani!

Cam așa trebuie folosit un horoscop nativ!

Aveți încredere și gândiţi-vă că mâine, este, în definitiv, o altă șansă, o altă zi!

HOROSCOP 22,23 mai 2021

BERBEC Sâmbătă, Mercur iţi poate aduce o oportunitate. Duminică, o atitudine prudentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă. Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere. Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol! Duminică ai de făcut un drum. Dar nu o să-l faci. Iată o zi liniştită, cum nu ai mai avut de mult. Profită şi îmbunătăţeşte-ţi calitatea vieţii şi durata somnului.

TAUR Nu da şi nu lua bani cu imprumut, sâmbăta nu este pentru activităţi financiare. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Şi poate, o petrecere de Elene şi Costici. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci putina curatenie in casa şi în suflet. Poate te duci la Biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă. Fără să exgerezi este bine să consumi mai multe lichide, lactate în special. În aceiaşi ordine de idei trebuie să-ţi reamintesc că iaurtul este un aliment excepţional. Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

GEMENI Sâmbătă este o zi în care te intereseză jocul social, strategiile care te pot ajuta. Pentru un procent din zodie este ziua de naştere, sau ziua onomastică, aşa că ai şi ce sărbători! Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice şi marketing politic ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Da, dar o vorbă bună spusă la momentul oportun este de platină! Sâmbătă nu cere imposibilul de la cei din jur. Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi.

RAC Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. În weekend fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! In sfarşit, o duminică potrivită pentru tine, dupa o saptamana cenusie si obositoare. Profita de favorurile stelelor şi distreaza-te cat te ţine fizicul şi punga.

LEU Nu încerca să controlez viaţa prietenilor, rudelor, familiei impunând activitatea de weekend. Ii poti controla pe cei din jur şi fără să le faci program! Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Cam miroase a paguba si dezastru. Daca te uiti in „portofel” o sa constati ca aşa este. Redu drastic cheltuielile ca sa nu dai faliment ca Grecia, de exemplu. Oricum, comparaţia îţi satisface orgoliul, dar tot dai faliment! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă.

FECIOARĂ Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolva cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o vorbă bună pot rezolva multe. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Dar cine mai colectioneaza timbre, astazi?! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Duminica asta configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate.

BALANŢĂ Realizări mici însă pline de bucurii. În weekend fii la obiect, clar. Nu pleca la drum. Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi – sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până când, duminică fiind, te cuprinde lenea. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate, în adevăr. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent.

SCORPION Cheltuielile şi veniturile sunt dezechilibrate în bugetul tău personal. Trebuie să ieie măsuri! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Dimineaţa, sâmbătă, mai poţi să discuți cu o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele.

SĂGETĂTOR O schimbare este necesară pentru că o mică sau mai mare nerealizare te pune pe gânduri. Nu te grăbi! În weekend fă, însă, o pauză. Realizări mici însă pline de bucurii. Dacă vrei sa pleci undeva, în weekend intr-o calatorie sau excursie, mai bine amâna. Lasă medicamentele neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului „absolut” : tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea supravegheaza-ti regimul alimentar. Păstreaza-ti calmul în discuţiile din dragoste: iti cade o discuţie “aprinsă”. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu oricine, chiar dacă este român, se naşte poet!

CAPRICORN Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căuţi perfecţiunea. Fii mai ordonat, organizat şi realist! Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Şi prin faptul că eşti un supravieţuitor, ţii la pielea ta, siguranţa ta personală te interesează în ceol mai înalt grad. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi!

VĂRSĂTOR Îţi place tehnologia, dar nu te mai gândi ce cadouri scumpe să faci celor dragi, ci, trebuie să fii aproape de ei şi să-i înţelegi şi să-i ajuţi, să le faci viaţa plăcută! Constaţi că proiectele tale sunt prea vaste, prea importante, consumă prea multe resurse. Construieşti piramide, cumva? Sper că nu, concentrează-te pe activităţile simple aducătoare de profit! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Da, de interesele tale, nu de ce vrea cutare, sau cutare, sau aiurea, convenţii sociale şi obligaţii pecuniare de weekend. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Conjunctura iţi indică duminică o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. În weekend nu trebuie să faci nicio plată! Poţi? Eu cred că nu!

PEŞTI Fericiţi fie făcătorii de pace! Apoi, poate, o să te gândeşti şi la tine! Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekend-ul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult, în registrul sentimental, nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Trebuie să clarifici situaţiile sentimentale!