Cea mai comună idee a fost însă cea de respectare a restricțiilor impuse de autorități, chiar dacă nu este același lucru să respecți o carantină atunci când locuiești într-un bloc, în comparație cu a respecta aceleași restricții din propriul conac, care este situat în mijlocul unei curți superbe.

Fostul guvernator al Californiei a publicat mai multe video-uri în casă, alături de cei doi măgăruși, invitându-i pe oameni să stea în case. Terminatorul a devenit de câțiva ani vegetarian, iar acest lucru s-a putut observa și într-unul dintre clipurile sale.

After my home workout, fueling up with Whiskey and Lulu. pic.twitter.com/keXGJye6MK

— Arnold (@Schwarzenegger) March 20, 2020