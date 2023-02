Cum se răzbună Irinel Columbeanu pe fosta iubită: „E supărat pe mine, să fie sănătos”

Daiana s-a înscris de curând la preselecțiile show-ului „Chefi la cuțite”, însă nu are nicio emoție, spune ea, deoarece îi gătea de multe ori lui Irinel, iar el mereu mânca tot din farfurie.

Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu s-a înscris la „Chefi la cuțite”

Daiana speră să câștige chiar și marele premiu al competiției și tocmai de aceea a ales un preparat cu totul aparte, cu care să îi poată da pe spate pe cei trei jurați.

„Eu gătesc de când mă știu. Și lui Irinel îi găteam. De toate. Cred că o făceam bine, că îi plăcea, mânca tot. E și gurmand, ce să zic!”, a spus Daiana. Aceasta a mai spus: „Ton în crustă de cannabis, cu asta mă duc. Că doar nu era să fac ciulama”.

Relația dintre ea și Irinel Columbeanu nu s-a încheiat foarte bine, iar fostul afacerist se pare că s-a enervat atât de tare pe fosta lui iubită, încât a blocat-o peste tot. „E supărat pe mine, mi-a dat block peste tot, să fie sănătos”, a declarat Daiana Duțu, potrivit Cancan.

Monica Gabor, mare iubire a afaceristului

Chiar și la 12 ani de la divorțul dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor, afaceristul încă vorbește despre cea care i-a fost soție. Acesta a dezvăluit că mama fetiței sale este femeia pe care a iubit-o cel mai mult în viața sa.

Irinel a mai dezvăluit că nu și-a înșelat niciodată soția, însă acum nu mai poate schimba nimic. În prezent, situația sa materială nu este tocmai bună, însă acesta susține că nu s-a lăsat niciodată influențat de bani, așa cum a făcut-o Monica Gabor.

„Regret că am fost prea credul. Acum am o situație materială destul de modestă. Pe mine nu m-au schimbat banii. Sunt mulți oameni pe care banii îi schimbă. Pe Monica au schimbat-o banii. Se vede în felul în care vorbește cu cei din jurul ei. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin vreo schimbare”, a spus afaceristul, potrivit viva.ro.