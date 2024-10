Economie Cum se ia la trântă Dragoș Galbur, președintele PNM, cu propagandiștii antiunionismului primitiv. Un județ românesc, mai bogat decât Republica Moldova







Republica Moldova. Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), aplică „pumni” virtuali propagandiștilor din Republica Moldova, care lansează falsuri în contextul tendinței crescânde a populației basarabene, care dorește reunificarea cu România. Liderul politic din Chișinău analizează avantajele Unirii Republicii Moldova cu România sub aspecte economice, în condițiile în care o parte a populației pauperizate de peste Prut este demontată mai ușor de propagandiști, în fața argumentelor istorice și culturale.

Sute de propagandiști din spatele unor profiluri false terorizează lumea cu „sărăcia din România”

„Mă amuz uneori cum lucrează propaganda rusă în Republica Moldova. Desigur, sunt un aprig promotor al reunificării Republicii Moldova cu România și este adevărat că, în mare parte, argumentul meu este unul istoric și cultural. Totodată, în ultima perioadă, am început a aborda și argumentul economic și cel de securitate în tot acest efort, pentru că deja obosesc să țin prelegeri la istorie unor codași.

Și cum reacționează propaganda rusă? Că noi aici depistăm sute de profiluri false care comentează aceleași mesaje: „România e săracă și nu mai are nevoie de o sărăcie”, „Din două săracii, facem una mare?”, „Noi moldovenii, trăim mai bine ca în România.” Nimic mai fals!”, declară Dragoș Galbur.

Republica Moldova ar avea doar de câștigat, în special economic, în urma reunificării cu România

Președintele PNM este de părere că Republica Moldova ar avea doar de câștigat, în special economic, în urma reunificării cu România. El aduce în atenție publică cifrele unor județe românești, care sunt mult mai bogate decât Republica Moldova, având locuitori mai puțini.

„Să analizăm PIB-ul, bunăoară. De exemplu, județul Cluj are un PIB de 11,5 miliarde de euro, la o populație de 720 mii. Județul Prahova are 7,5 miliarde euro, la o populație de 760 mii. Județul Argeș - 5,4 mld euro, la 580 mii de oameni. Județul Timiș - 15,8 mld euro, la 700 mii.

Județul Iași, chiar lângă noi aici, are 8,2 mld euro, la o populație de 810 mii. Pentru comparație, Republica Moldova avea PIB-ul de 9,8 miliarde de euro, la o populație de 2,6 milioane de locuitori. Și aici trebuie să menționez că PIB-ul din regiunea București-Ilfov este mai mare decât cel al Bulgariei, Serbiei, Croației, Lituaniei, Sloveniei, Letoniei sau Estoniei. Cifrele sunt din 2020 și sunt aproximative, fără să analizăm Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 28,5 miliarde euro, acordat de UE, în 2021”, observă Dragoș Galbur.

România, oază a bunăstării și siguranței în ziua de mâine pentru basarabeni

Liderul PNM atrage atenția că România este o țară bogată și în continuă dezvoltare, pe toate segmentele. „Da, se poate mai mult, ar spune unii cetățeni români, dar pentru noi, cei care de trei decenii trăim în glod, corupție și sărăcie, România este o oază a bunăstării și siguranței în ziua de mâine.

Până și minoritățile etnice din Republica Moldova, dar și moldovenii repetenți la lecțiile de istorie, ar trebui să înceapă a gândi în alți termeni. Dacă nu simt românește, nu împărtășesc aceleași valori naționale, istorice, românești, atunci să gândească economic, că au doar de câștigat, dacă ne unim cu România. Munte, mare, autostrăzi, salarii, pensii mai bune, UE, NATO, oportunități de afaceri, liberă circulație în lumea civilizată și, cel mai important — siguranța în ziua de mâine!”, consideră liderul politic.

Toate pomenile de la partenerii externi vor avea un sfârșit

„Unirea cu România este unica soluție de supraviețuire a moldovenilor dintre Prut și Nistru, pe termen lung, pentru că Republica Moldova nu are cum supraviețui de sine stătător, sub aspecte economice, demografice și geopolitice. Toate pomenile de la partenerii externi cum au avut un început, exact așa vor avea și un sfârșit. Iar rușii nu se vor opri niciodată din a ne hărțui și încerca să ne țină sub bocanc.

Alegerea noastră pe cât de dificilă pare a fi, pe atât de simplă este. Pro România este argumentul prosperității, siguranței, civilizației sau frica Rusia, care aduce sărăcie, teroare, cenzură și deznaționalizare”, a declarat Dragoș Galbur.