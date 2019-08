Şoferiţa acuză benzinăria că a trebuit să plătească 50 de litri de benzină, cu toate că a demonstrat cu talonul maşinii că rezervorul are o capacitate de 45 de litri.

Pe pagina sa de socializare, femeia a povestit tot ce i s-a întâmplat la acea benzinărie

„Furt în miezul zilei!

Azi am constatat cu stupoare că autoturismul pe care îl conduc (zilnic) de aproape 4 ani s-a transformat dintr-un auto de oraș (1.2L) într-un bolid… Alimentez cu carburant aproape lunar (+/- 2-3 zile), de fiecare dată plinul, și niciodată cantitatea de combustibil cu care am alimentat nu a depășit 42 litri. De fiecare dată las pompa pe modul “automat”, sa “sară” singură atunci când rezervorul s-a umplut. Azi am oprit-o la 50.31 litri, deoarece n-am înțeles de ce (deși s-a depășit capacitatea rezervorului) continua să alimenteze”, povestește femeia, potrivit gsp.ro

