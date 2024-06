Social Cum se fabricau afaceri inexistente pentru a băga râcă între oameni puternici







În seria dezvăluirilor halucinante, Dorin Cocoș spune că i s-au atribuit afaceri pe care nu le-ar fi făcut. Motivul ar fi fost simplu: acela ca mediul de afaceri, dar și cel politic să fie divizat.

„Nu ți-e rușine, cum să-mi spui mie de așa ceva”

Dorin Cocoș: (...) Eram în campania din 2009. Toată ziua mă duceam acolo unde avea Blaga sediu. Veneau Videanu, Sulfina, toți, Albu. La un moment dat am văzut că Sulfina nu prea mă mai saluta. Și mă duc la Silvan și îi spun ce are? Hai mă și tu, te-ai băgat, ai luat tu groapa aia la Timișoara. Ce groapă măi, ești nebun? Păi uite, ne-a spus președintele, președintele Consiliului Județean fiind prieten cu ei din PDL, că eu am luat o groapă de gunoi. Și i-am zis măi Sulfina, tu de asta ești supărată pe mine? Dă-l încoace pe ăsta. Era președintele Consiliului Județean Timiș. Și-am zis măi, nu ți-e rușine? Cum să spui măi de mine așa ceva?

Anca Alexandrescu: Vreți să îmi spuneți că de multe ori vă puneau în cârcă afaceri?

Zeci de afaceri puse „în cârca” lui Cocoș

Dorin Cocoș: Afaceri pe care le făceau ei și spuneau că le fac eu cu Elena. Vă mai dau un exemplu. Deputatul Anghel de la Ploiești, a fost și pe la domnul Voiculescu. Tot așa. Vine la mine și îmi zice: mă Dorine, hai lasă-mă și pe mine să fac și eu podul ăla la Tulcea. Îi zic, podul l-am făcut numai la sport, când făceam podul de sus. Ce pod, măi, ești nebun? Zice: gata, m-am prins. Am dat prea puțin. Și nu m-a mai deranjat. S-a dus și a rezolvat el singur problema. (...)

Anca Alexandrescu: Se și vorbea că era o zeciuială, ca să spun așa. Așa spunea lumea. Că luați din toate afacerile.

Dorin Cocoș: Să intre oricine. Să intre să spună la cine m-am dus să spun băi, dă-te la o parte că intru eu în locul tău în afacerea asta. Să intre în emisiune.

Anca Alexandrescu: Dar cine v-a creat imaginea asta?

Dorin Cocoș: Păi cine credeți?

Anca Alexandrescu: Coldea cu Maior?

Dorin Cocoș: Nu știu, nu pot să spun de ei, dar mă gândesc că tot niște oameni cumsecade, așa.

„Au aplicat metoda stalinistă”

Anca Alexandrescu: Dar de ce?

Dorin Cocoș: Cum să vă explic eu. În momentul în care ești prea curat, nu e bine. Hai că acuma am început cu povestiri. Această metodă este o metodă stalinistă, care a inventat-o Stalin, când niște membri ai Guvernului, și e scrisă în cartea de memorii a fostului șeful de cabinet al lui Stalin. Și a venit cineva și i-a propus să fie numit ministru un băiat al unui fost ilegalist care e prieten cu el.

Și i-a chemat pe toți la trei dimineața. Ăia toți erau ca vai de mama lor. Să cadă pe sub mese. Și a zis, tovarăși avem infiltrat între noi un spion. Ăia gata, erau terminați. Și a zis: păi cum puteți să îmi dați mie CV-ul acestui om care n-are nicio pată? Ăsta nu e bun să-l punem ministru. Asta este metoda care probabil, toată lumea care ocupă funcții importante trebuie mânjită.